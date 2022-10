Bleus : Begarin remplace Tarpey pour la fenêtre de novembre

Finir dans les trois premiers

La liste des 14 joueurs retenus :

Lundi, le club du Mans avait annoncé le forfait de son capitaine Terry Tarpey, victime d'une fracture du troisième métacarpe, jusqu'à la fin de l'année 2022. Avec Andrew Albicy, le Manceau était l'autre médaillé d'argent de l'Euro présent dans la liste des 14 joueurs retenus pour les deux matchs comptant pour les qualifications au Mondial 2023, en Lituanie le 11 novembre et contre la Bosnie-Herzégovine le 14 à Pau. Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, a donc dû chercher un remplaçant à Tarpey, qui avait été la bonne surprise de l'Euro. Et il a jeté son dévolu sur Juhann Begarin.Le Guadeloupéen avait manqué le début de saison du club de la capitale en raison d'une blessure, mais il a fait son retour ce dimanche, à l'occasion du match de Betclic Elite délocalisé à Roland-Garros contre Monaco. Et il a été très bon, avec 28 points et 5 rebonds en 32 minutes, même si cela n'a pas empêché la défaite de son équipe.S'ils veulent disputer la Coupe du Monde 2023 en Indonésie, au Japon et aux Philippines, les Bleus doivent finir parmi les trois premiers d'un groupe de six. A quatre matchs de la fin, ils sont deuxièmes avec six victoires, contre sept pour la Lituanie, cinq pour le Monténégro, quatre pour la Bosnie-Herzégovine et la Hongrie et trois pour la République tchèque.Andrew Albicy (Gran Canaria), Juhann Begarin (Paris), Malcolm Cazalon (KK Mega), Alexandre Chassang (Bourg-en-Bresse), Sylvain Francisco (Peristéri), Damien Inglis (Gran Canaria), Ismaël Kamagate (Paris), Paul Lacombe (ASVEL), Nicolas Lang (Limoges), Yoan Makoundou (Monaco), Bodian Massa (Strasbourg), Benjamin Sène (Nanterre), Axel Toupane (Paris), Victor Wembanyama (Boulogne-Levallois).