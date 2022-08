Bleus : Albicy retrouve le groupe

De l'espoir aussi pour Fall

Andrew Albicy a remporté sa course contre la montre ! Vingt-deux jours après avoir été contraint de quitter l'équipe de France, en pleine préparation de l'Euro, en raison d'une blessure à la cuisse, le meneur de 32 ans va retrouver ce lundi à Paris le groupe de Vincent Collet, après avoir reçu le feu vert de son club espagnol de Gran Canaria.. Il pourrait en revanche jouer samedi à Sarajevo contre la Bosnie-Herzégovine. Rappelons que la France occupe la tête du groupe K, à égalité avec la Lituanie, alors qu'il reste six matchs à jouer jusqu'en février prochain. Les trois premiers seront qualifiés pour le Mondial, qui se tiendra du 25 août au 10 septembre 2023 aux Philippines, au Japon et en Indonésie.Andrew Albicy avait joué deux matchs contre le Monténégro (5pts, 4pds) et la Hongrie (5pts, 2pds) début juillet avant de se blesser. Avec son retour,, alors que Vincent Collet doit dévoiler dans les tout prochains jours sa liste de douze pour l'Euro. Le sélectionneur garde également l'espoir que le pivot de l'Olympiakos Le Pirée Moustapha Fall (30 ans, 21 sélections, 132 points) puisse faire son retour, lui qui avait quitté le groupe le 4 août en raison, lui aussi, d'une blessure à la cuisse. Rappelons que l'équipe de France, vice-championne olympique, débutera son Euro allemand par un match contre l'Allemagne le 1er septembre à Cologne, suivi de matchs contre la Lituanie le 3, la Hongrie le 4, la Bosnie-Herzégovine le 6 et la Slovénie de Luka Doncic le 7, toujours à Cologne. Les quatre premiers se qualifieront pour les huitièmes de finale.