Bleues : Vukosavljevic va manquer le Mondial 2022

— Valériane A. Vukosavljevic (@valeriane_ayayi) June 15, 2022

Vukosavljevic pense déjà à Paris 2024

Valériane Vukosavljevic a tranché. Maman d'une petite Alani depuis fin janvier 2022,Alors que l'ailière française avait averti l'encadrement de l'équipe de France que ce serait « avec (s)a fille ou pas. Elle est beaucoup trop jeune pour que je m'en sépare », le couperet est tombé. Ainsi, la joueuse de Basket Landes ne s'envolera pas dans quelques mois pour l'Australie avec les Bleues pour disputer cette compétition internationale, prévue du 22 septembre au 1er octobre prochains. L'intéressée a confirmé la nouvelle ce mercredi, via un communiqué. « La Fédération avait eu une oreille attentive aux souhaits de Valériane, mais», peut-on notamment lire dans ce dernier, repris par L'Equipe.et le mien est inchangé et tient en 2 mots : Paris 2024 ! », a par ailleurs expliqué la native de Bordeaux, qui justifie cela par « une petite pause, après une année d'une rare intensité. » Via ses réseaux sociaux, et notamment son compte Twitter, Vukosavljevic a finalement résumé la situation en quelques phrases. « Après une année très intense, je marque une courte pause internationale, je ne participerai pas à la Coupe du monde avec l'équipe de France de basket féminine., a ainsi reconnu celle qui a été de toutes les dernières campagnes avec les Bleues, notamment lors des Championnats d'Europe 2017, 2019 et 2021 et qui a obtenu la médaille de bronze lors des JO de Tokyo l'an dernier. Vers un travail avec la Fédération pour la suite. Objectif inchangé, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ! »