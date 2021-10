Bleues : Toupane dévoile sa première liste, avec Mamignan Touré

Première pour "Migna" Touré



Jean-Aimé Toupane vient de dévoiler la liste des 15 françaises 🇫🇷 qui disputeront les qualifications pour l'EuroBasket Women 2023 ! 🏆

Avec une belle surprise : la venue de Mamignan Touré, l'une des cadres de l'équipe @3x3Ffbb ! 😄https://t.co/fvAHzGjLVr#EspritBasket pic.twitter.com/u6hrz7K6bg



— Esprit Basket Caisse d’Epargne (@EspritBasket) October 11, 2021

Du neuf avec du vieux et une première surprise pas forcément attendue. A peine débarqué dans le costume de sélectionneur de l'équipe de France féminine en lieu et place de Valérie Garnier, remerciée au retour des Jeux Olympiques de Tokyo,Ainsi, le Franco-Sénégalais qui aura notamment pour but de qualifier les Bleues pour les Jeux de Paris 2024 a convoqué une majorité de cadres de la sélection dans la liste des quinze joueuses qu'il a dressée pour affronter l'Ukraine, en Ukraine, et la Lituanie, à domicile, les 11 et 14 novembre prochains dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2023. Deux rencontres qui marqueront les grands débuts à la tête de l'équipe de France de l'ancien joueur de Monaco, Mulhouse et Gravelines. Le père de l'international français Axel Toupane a ainsi décidé de faire confiance à Sandrine Gruda, Endy Miyem, Marinne Johannès, Olivia Epoupa, Sarah Michel, Helena Ciak ou encore Gabby Williams, toutes présentes cet été au Japon lors de ces JO qui s'étaient arrêtés aux portes de la finale après une deuxième défaite dans le tournoi face aux Japonaises.Toutefois, pour que sa première liste ne manque pas de piquant malgré tout,. Arrière de Lattes-Montpellier, avec qui elle a remporté sa première Coupe de France la saison dernière,« J’ai souhaité m’appuyer sur une base de joueuses qui a déjà connu de grandes expériences en Bleu. Nous souhaitons dans le même temps mettre en place une forme d’émulation aux différents postes au sein du groupe France et ainsi permettre à chacune de mériter sa place. J’ai souhaité également convoquer Migna Touré, après en avoir discuté avec les entraîneurs de l’équipe de France 3x3, car je pense qu’elle peut apporter au groupe France à son poste de jeu. » Aux côtés de Laëtitia Guapo, Marie-Eve Paget et Soana Lucet, la Neversoise avait d'ailleurs décroché le bronze à Tokyo, où la dernière appelée chez les Bleues et ses coéquipières auraient pu rentrer avec un plus beau métal encore. Cette première convocation constitue un très beau lot de consolation.