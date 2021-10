Bleues : Nomination de Jean-Aimé Toupane pour remplacer Valérie Garnier

[📣 OFFICIEL] Jean-Aimé Toupane nommé à la tête de l'Equipe de France féminine 🇫🇷, assisté de Cathy Melain. Toutes les infos ⤵#EDFBasket https://t.co/GmkAHOH04p

— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) October 6, 2021

Melain aux côtés de Toupane

La FFBB a fait son choix. Alors que Jean-Pierre Siutat avait récemment indiqué vouloir désigner le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine « d’ici le début du mois d’octobre », le patron du basketball français a tenu parole. Par l’intermédiaire d’un communiqué, la Fédération Française a confirmé le nom du successeur de Valérie Garnier. Entraîneur au Centre Fédéral depuis 2014 après avoir dirigé Toulouse, Clermont, Pau-Orthez, Hyères-Toulon puis Antibes dans les années 2000 et au début des années 2010, Jean-Aimé Toupane va prendre en main les destinées des Bleues avec comme objectif les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le père d’Axel Toupane a pris l’avantage alors que des noms comme ceux de Marina Maljkovic, Olivier Lafargue, Pierre Vincent ou encore Valéry Demory revenaient souvent dans les discussions. Pour Jean-Pierre Siutat, cette nomination permet à l’équipe de France féminine de prendre « une nouvelle direction ».Aux côtés du DTN Alain Contensoux et du Directeur des équipes de France Jacques Commères, le patron de la FFBB a confié que « nous sommes convaincus qu’il pourra conduire les Bleues au plus haut-niveau, à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres, à trois ans des Jeux Olympiques à Paris ». Jean-Aimé Toupane est, aux yeux de Jean-Pierre Siutat, « un très bon profil pour succéder à Valérie Garnier, que je souhaite une nouvelle fois féliciter pour son magnifique palmarès ». Pour diriger l’équipe de France, le nouveau sélectionneur formera un duo avec l’ancienne internationale Cathy Melain. Deux fois championne d’Europe avec les Bleues en 2001 et 2009, celle qui a entraîné Basket Landes entre 2017 et 2019, l’ancienne arrière va former un « binôme qui devrait fonctionner » selon Jacques Commères. Alors que « le reste du staff sera annoncé ultérieurement » selon la FFBB, Jean-Aimé Toupane sera présent sur le banc dès les matchs qualificatifs pour l’Eurobasket 2023 prévus en novembre prochain.