Bleues : Les deux matchs face à la sélection espagnole annulée

Deux duels France-Espagne toujours prévus en juillet prochain

Les Bleues n’auront pas l’occasion de se jauger face à l’Espagne. En pleine préparation pour les prochains Jeux Olympiques, durant lesquels les joueuses de Valérie Garnier croiseront le fer avec les Etats-Unis dès la phase de groupes, les Tricolores devaient affronter à deux reprises la sélection espagnole tout d’abord ce vendredi puis ce dimanche à Toulouse. Or, à deux jours de l’événement, les Espagnoles ont été contraintes de renoncer à faire le déplacement en France et à affronter les Bleues lors de ces deux rencontres évènement. En effet, en amont de son arrivée dans l’Hexagone, l’ensemble de la délégation espagnole a dû subir une batterie de tests de dépistage du coronavirus, comme l’exigent les autorités françaises depuis plusieurs jours. Or, le résultat n’a pas été celui escompté par la Fédération Espagnole de basketball.En effet, un des membres du staff mené par Lucas Mondelo a été testé positif au coronavirus. En conséquence, l’ensemble de l’équipe d’Espagne a dû être mis à l’isolement pour plusieurs jours, rendant impossible tout déplacement vers Toulouse en temps et en heure pour disputer les matchs. Les deux matchs ont donc été annulés par la Fédération Française de basketball, qui a confirmé l’information par l’intermédiaire d’un communiqué. « C’est avec regret que la FFBB est dans l’obligation d’annuler ces deux matchs, initialement prévus vendredi 5 et dimanche 7 février, afin de ne faire prendre aucun risque aux joueuses et au staff de l’équipe de France mais aussi aux organisateurs et bénévoles présents au Palais des Sports de Toulouse », annonce la FFBB. Les Bleues et l’Espagne devraient se retrouver à deux reprises, sur le parquet de l’Accor Arena de Paris-Bercy au début du mois de juillet, dans le cadre de la préparation finale en vue des Jeux Olympiques de Tokyo.