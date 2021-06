Bleues : Les 12 joueuses retenues pour l'Euro sont connues

L'Euro commence dans huit jours !



Les 12 joueuses retenues pour l'Euro 2021 :

Partenaire d’entraînement :

Fin du suspense pour les joueuses de l'équipe de France de basket féminin ! Quelques heures avant le coup d'envoi du deuxième match de préparation contre l'Italie, la sélectionneure Valérie Garnie a dévoilé le nom des douze joueuses retenues pour disputer l'Euro à Strasbourg et à Valence (Espagne) du 17 au 27 juin, et ce sont la meneuse Marine Fauthoux et la pivot Aby Gaye qui doivent quitter le groupe. Tima Pouye reste quant à elle comme partenaire d'entraînement jusqu'au début de la compétition. « C’est un choix très compliqué que j’ai eu à faire lors de cette préparation à l’EuroBasket Women 2021 tant les joueuses du Groupe France sont proches les unes des autres dans leur capacité à performer et dans leur motivation.et pour leur engagement sans faille dans le Groupe France. Il nous reste désormais quatre matches de préparation avec l’équipe finale qui disputera l’Euro, afin d’être prêtes pour le début de la compétition le 17 juin prochain », a réagi Valérie Garnier sur le site de la Fédération française de basket.Après le match contre l'Italie de ce mercredi, les Bleues seront opposées à la Suède vendredi et samedi, toujours à Mulhouse, pour conclure leur préparation. Elles affronteront ensuite, jeudi, vendredi et dimanche de la semaine prochaine la Croatie, la République tchèque et la Russie au premier tour de l'Euro, à Strasbourg.Alexia Chartereau (22 ans, Bourges), Helena Ciak (31 ans, ASVEL), Alix Duchet (23 ans, Bourges), Olivia Epoupa (26 ans, Charnay), Sandrine Gruda (33 ans, Schio), Marine Johannes (26 ans, ASVEL), Sarah Michel (32 ans, Bourges), Endy Miyem (32 ans, Charleville-Mézières), Iliana Rupert (19 ans, Bourges), Diandra Tchatchouang (29 ans, Lattes-Montpellier), Valériane Vukosavljevic (27 ans, Basket Landes), Gabby Williams (24 ans, Sopron)Tima Pouye (22 ans, Charleville-Mézières)