Bleues : Le nouveau staff officialisé

📢 le coach de l'Equipe de France féminine de Basket 🏀, Jean-Aimé Toupane, a dévoilé son staff avant le rassemblement de novembre. + d'infos 👉 https://t.co/DiFBoVwbP4 pic.twitter.com/Nns621k27o

— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) October 28, 2021

Toupane a le staff qu’il souhaitait

Jean-Aimé Toupane a fait ses choix. Nommé à la surprise générale sélectionneur de l’équipe de France féminine de basketball à la suite de la non-prolongation de contrat de Valérie Garnier au sortir des Jeux Olympiques, l’ancien entraîneur de la sélection des moins de 20 ans a confirmé le nom de ses adjoints à compter du premier rassemblement des Bleues, prévu le 7 novembre prochain. Alors que la FFBB a immédiatement nommé Cathy Melain comme première assistante, Jean-Aimé Toupane aura deux autre entraîneurs adjoints à ses côtés, David Gautier et Grégory Halin. Un staff auquel va se greffer Christophe Léonard comme assistant vidéo alors que Fabrice Serrano sera le préparateur physique de l’équipe mais ne sera pas présent aux côtés des Bleues en novembre prochain. La partie médicale sera supervisée par Serge Petuya, qui sera encadré de trois masseurs-kinésithérapeutes.Déjà en poste aux côtés de Valérie Garnier, Céline Dumerc est maintenue dans ses fonctions de manager général de l’équipe de France, en parallèle de la fin de sa carrière sous les couleurs de Basket Landes. « Je suis très heureux d’avoir pu construire le staff que je souhaitais. Je voulais sincèrement remercier Alain Contensoux et Jacky Commères pour leur soutien dans cette élaboration, a déclaré Jean-Aimé Toupane dans un communiqué de la FFBB. Je tiens également à saluer la collaboration active des dirigeants de club dans cette nouvelle organisation. Nous avons reçu un accueil positif et enthousiaste de la part des nouveaux membres appelés et nous sommes désormais tous concentrés vers nos nouveaux objectifs. » Un mandat à la tête des Bleues que le nouveau staff démarrera en Ukraine le 11 novembre prochain avant la réception de la Lituanie le 14 novembre, deux matchs comptant pour les qualifications de l’Euro 2023.