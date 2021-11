Bleues : La sélection privée d'Epoupa face à l’Ukraine et la Lituanie

[📣 COMMUNIQUÉ] @OliviaEpoupa, forfait pour le stage des Bleues 🇫🇷, ne sera pas remplacée. Le Groupe France reste à 14 joueuses.#EDFBasket https://t.co/TtMluJgk4B

Jean-Aimé Toupane devra composer sans une joueuse en grande forme. Brillante depuis le début de la saison avec Lattes-Montpellier, Olivia Epoupa ne pourra pas rejoindre l’équipe de France en vue des rencontres des qualifications pour l’Eurobasket féminin 2023 face à l’Ukraine et la Lituanie, qui auront lieu dans le courant de la semaine prochaine. Après avoir manqué le tournoi olympique qui a vu les Bleues remporter la médaille de bronze en raison d’une blessure à une cheville, la meneuse des Gazelles ressent à nouveau des douleurs. « Après un été marqué par une blessure à la cheville et un début de saison très dense (dix rencontres en un mois), Olivia Epoupa ressent de nouvelles douleurs à la cheville, a annoncé le BLMA dans un communiqué publié sur son site officiel. Afin de préserver sa santé, elle est laissée au repos pour les jours à venir. » Le club héraultais a alors annoncé que sa joueuse ne pourra pas rejoindre l’équipe de France.Un forfait que la Fédération Française de basketball a entériné ce dimanche au travers d’un communiqué laconique. « Blessée avec son club de Lattes-Montpellier, Olivia Epoupa ne sera pas en mesure de participer au stage de l’Équipe de France féminine qui débute ce dimanche à Paris, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2023 », a annoncé la fédération. Alors que les joueuses sélectionnées se sont retrouvées ce dimanche dans la Capitale, Jean-Aimé Toupane et son staff ont décidé de ne pas appeler de joueuse en renfort pour pallier l’absence d’Olivia Epoupa. Le nouveau sélectionneur des Bleues pourra donc compter sur quatorze joueurs pour ses deux premiers matchs à la tête de l’équipe de France féminine de basketball. Un groupe qui a déjà connu deux retouches avec Caroline Heriaud qui a remplacé Marine Fauthoux puis Marie-Eve Paget qui a pris la place d’Alix Duchet.