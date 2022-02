Bleues : Gruda manquera le tournoi de qualification au Mondial elle aussi

Trois matchs en quatre jours et l'obligation de terminer parmi les trois premiers



La capitaine des Bleues 🇫🇷, touchée au genou avec son club, va manquer le Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde #EDFBasket #FIBAWWC https://t.co/99q6Ca0ko6

— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) February 7, 2022

Les Bleues s'en seraient bien passées., deux autres cadres de cette sélection qui avait décroché la médaille de bronze lors des Jeux de Tokyo l'été dernier. La capitaine des Bleues s'est blessée samedi lors d'un match disputé avec son équipe de Schio (Italie), face à Ragusa (large victoire 77-41 de Gruda et ses coéquipières, avec 15 points, 10 rebonds et 2 passes pour la Française). « Son club de Schio (Italie) a fait parvenir au staff des Bleues des éléments médicaux confirmant son inaptitude physique, et son incapacité à disputer les trois matches à venir », a annoncé ce lundi la Fédération française de basket (FFBB) dans un communiqué. Au même titre que ses deux coéquipières sous le maillot tricolore,Les joueuses de Jean-Aimé Toupane, actuellement en stage à l'INSEP, mettront le cap en début de semaine prochaine pour la Serbie, où elles disputeront ensuite trois matchs en quatre jours, face au Mali (le 10 février), au Nigeria (le 11 février) et à la Chine (le 13 février). Les trois premières équipes seront qualifiées pour le Mondial, qui se disputera à Sydney (Australie) du 22 septembre au 1er octobre prochain. L'équipe de France devra donc se passer des services de sa capitaine et intérieure vedette (elle est la meilleure marqueuse de l'histoire des Bleues). C'est également une blessure (à une cheville) qui avait contraint une autre intérieure expérimentée de l'équipe Endy Miyem à déclarer forfait pour le rendez-vous. L'arrière Sarah Michel ne sera pas de la partie elle non plus. Mais la raison est tout autre, puisque la joueuse de Bourges est positive au Covid-19.