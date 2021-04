Bleues : Gabby Williams sélectionnée pour la première fois

Si Bria Hartley, gravement blessée au genou, a été contrainte de déclarer forfait pour l’Eurobasket 2021, qui se déroulera en France (à Strasbourg) et en Espagne (à Valence) du 17 au 27 juin, une autre joueuse née aux Etats-Unis mais dont une partie de la famille est française fera partie de l’équipe. Il s’agit de Gabby Williams (24 ans), qui fait partie de la liste de 14 joueuses retenues par la sélectionneure Valérie Garnier pour préparer l’Euro. L’ailière forte joue cette saison à Sopron, en Hongrie, après avoir porté le maillot de Chicago, Naples, Gérone, et Lattes-Montpellier la saison passée. Elle a tourné à 16,8 points, 4,3 rebonds et 3 passes de moyenne en 8 matchs d’Euroligue cette saison. « Ma famille du côté de ma mère est française. Ma grand-mère est née en France et une partie de ma famille vit à Paris. Pour moi, c’était super de pouvoir jouer ici. Déjà parce que je jouais en Espagne avant, où je ne comprenais pas le Catalan, et en Italie, où je ne comprenais pas grand chose non plus (rires). Là, pouvoir rendre visite à ma famille, comprendre et parler la langue, ça m’a permis de me sentir un peu plus chez moi », confiait la native du Nevada dans une interview à Swish où elle évoquait sa saison héraultaise.

Garnier a changé d'avis

Pourtant en février dernier, Valérie Garnier expliquait qu’elle ne comptait pas sélectionner Gabby Williams cette année. « La décision a été prise avec la Fédération, ses dirigeants et l'entraîneur, de voir cela plus tard parce qu'on a un groupe France performant, qui fonctionne bien. Dans cette année tellement particulière, on n'a pas voulu s'ajouter des complications surtout qu'on a un groupe qui performe. Je connais sa motivation, elle parle le français, le comprend. J'ai échangé avec elle l'année dernière quand j'étais allée voir un match à Lattes. Il y a beaucoup d'enjeu cette année. Le groupe France élargi a montré sa performance ces derniers étés. La situation étant délicate avec la crise sanitaire, on a remis éventuellement - je dis bien éventuellement - l'étude de ce dossier après les Jeux olympiques 2021. » Mais finalement, elle a changé d’avis. Pour le reste, ce groupe de 14 ne comporte pas de surprise, avec la présence notamment des cadres Sandrine Gruda, Endy Miyem, Marine Johannes ou Helene Ciak, et des jeunes Marine Fauthoux et Iliana Rupert. Le stage de préparation débutera le 16 mai, et six matchs amicaux seront au programme (deux contre l’Espagne, deux contre l’Italie, un contre la Suède et un contre la Turquie) avant le coup d’envoi de l’Euro, où la France sera opposée à la Croatie, à la République tchèque et à la Russie au premier tour.



Les 14 joueuses retenues pour la préparation : Alexia Chartereau (22 ans, Bourges), Helena Ciak (31 ans, ASVEL), Alix Duchet (23 ans, Bourges), Olivia Epoupa (26 ans, Charnay), Marine Fauthoux (20 ans, ASVEL), Aby Gaye (26 ans, Basket Landes), Sandrine Gruda (33 ans, Schio), Marine Johannes (26 ans, ASVEL), Sarah Michel (32 ans, Bourges), Endy Miyem (32 ans, Charleville-Mézières), Iliana Rupert (19 ans, Bourges), Diandra Tchatchouang (29 ans, Lattes-Montpellier), Valériane Vukosavljevic (27 ans, Basket Landes), Gabby Williams (24 ans, Sopron)

Partenaires d’entraînement : Clarince Djaldi-Tabdi (25 ans, Villeneuve d’Ascq), Tima Pouye (22 ans, Charleville-Mézières)