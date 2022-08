Bleues (F) : Gruda forfait pour la Coupe du Monde

Johannès revient mercredi

Le groupe France pour la préparation :

Gros coup dur pour l'équipe de France de basket à 24 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde en Australie. Sandrine Gruda, meilleure marqueuse de l'histoire des Bleues (215 matchs, 2784 points), ne pourra pas participer au Mondial en raison d'une blessure à un mollet. "Après des douleurs ressenties au mollet gauche,", écrit la FFBB, qui précise que l'intérieure de 35 ans quittera ses partenaires ce mercredi. La recrue estivale de l'ASVEL cumule les pépins physiques ces derniers temps, puisqu'elle avait déjà été mise au repos au début du mois pour soigner une blessure au genou, et n'avait pas participé au match amical contre la Bosnie-Herzégovine remporté (87-52). Elle avait fait son retour dans le groupe la semaine passée.Rappelons que dans le sens des arrivées, Marine Johannès, éliminée avec son équipe de New York en WNBA devrait retrouver le groupe France à partir de mercredi. Iliana Rupert (Las Vegas) et Gabby Williams (Seattle) sont quant à elles opposées cette semaine en demi-finale. Avant de rejoindre l'Australie le 9 septembre, les Bleues vont affronter deux fois la Belgique en match de préparation vendredi et dimanche. Puis une fois sur place, elles joueront l'Australie, la Belgique et les Etats-Unis avant d'entamer la compétition, avec des matchs de poules prévus face à l'Australie, le Canada, le Mali, le Japon et la Serbie. Un groupe pas facile, et sans Gruda, les chances des Bleues (médaillés de bronze olympiques il y a un an) de rallier le dernier carré se sont peut-être amoindries...Badiane, Berkani, Chartereau, Chery, Chevaugeon, Ciak, Fauthoux, Heriaud, Johannes, Koné, Michel, Paget, Pardon, Rupert, Tadic, Touré, Williams