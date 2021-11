Bleues : Duchet forfait, Paget en renfort

📣 Marie-Eve Paget remplace Alix Duchet (blessée) parmi les Bleues 🇫🇷 pour le prochain stage qui débute ce vendredi #EDFBasket https://t.co/spuh6QdXnb

— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) November 3, 2021

Paget, du 3x3 aux Bleues

Les quinze joueuses sélectionnées

Jean-Aimé Toupane a dû apporter une deuxième retouche à son groupe. Alors que Marine Fauthoux a dû déclarer forfait pour les matchs face en Ukraine puis face à la Lituanie dans le cadre des qualifications pour l’Eurobasket féminin 2023, remplacée par Caroline Heriaud, c’est Alix Duchet qui ne pourra pas rejoindre la sélection pour le stage de préparation à ces deux rencontres. La joueuse de Bourges s’est récemment blessée au genou droit à l’occasion du match d’Eurocoupe féminine face à Sassari et soufre d’une déchirure au ménisque qui va nécessiter une opération d’ores-et-déjà programmée pour ce vendredi. Alors que la durée d’indisponibilité de la meneuse des Tango n’est pas encore connue et ne le sera qu’à l’issue de l’opération, Jean-Aimé Toupane a décidé d’appeler en renfort une joueuse qui connaît bien le maillot de l’équipe de France… mais en basketball 3x3.Sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Tokyo, pour lesquels la discipline a fait son apparition, Marie-Eve Paget rejoint Mamignan Touré, qui a également pris part au tournoi organisé dans la capitale japonaise et que les Tricolores avaient terminé à la quatrième place. La meneuse évoluant à Basket Landes est appelée pour la première fois en équipe de France, elle qui a déjà connu les sélections de jeunes et avec réussite. En effet, Marie-Eve Paget a remporté le titre européen U20 en 2014 mais également la médaille d’argent lors de la Coupe du Monde U19 en 2013 et, en U16, la médaille de bronze lors du championnat d’Europe en 2010. Concernant le 3x3, la native d’Annecy compte deux titres de championne d’Europe en 2018 et 2019. A son poste, elle retrouvera donc Caroline Heriaud mais également Olivia Epoupa, qui réalise un début de saison de haute volée sous les couleurs de Basket Landes.Ornella Bankole (La Roche-sur-Yon), Alexia Chartereau (ASVEL), Helena Ciak (ASVEL), Olivia Epoupa (Lattes-Montpellier), Aby Gaye (Sopron/HUN), Sandrine Gruda (Schio/ITA), Caroline Heriaud (Villeneuve d’Ascq), Marine Johannes (ASVEL), Sarah Michel (Bourges), Endy Miyem (Bourges,) Marie-Eve Paget (Basket Landes), Tima Pouye (Charleville-Mézières), Iliana Rupert (Bourges, Mamignan Touré (Lattes-Montpellier), Gabby Williams (Sopron/HUN)