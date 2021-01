Bleues : Deux matchs contre l’Espagne en février

Hartley sera là aussi

Le groupe France :

Du 17 au 27 juin prochain, la France et l’Espagne accueilleront conjointement le championnat d’Europe de basket féminin (avec finale à Valence, en Espagne). Et en attendant le grand rendez-vous, les deux pays s’affronteront deux fois en match amical à Toulouse le vendredi 5 et le dimanche 7 février. Pour ces deux rencontres, qui se dérouleront à huis clos, la sélectionneure des Bleues Valérie Garnier a retenu un groupe de 16 joueuses. Parmi les habituées Sandrine Gruda, Marine Johannes ou encore Endi Miyem, on retrouve une petite nouvelle,Les Françaises resteront toute la semaine en stage au Petit Palais des Sports de Toulouse, où Valérie Garnier a coaché de 2008 à 2011, avant d'aller coacher à Bourges. "La FFBB organisera ces deux rencontres, sous forme de bulle, dans le respect du protocole sanitaire de la fédération internationale et des autorités françaises comme lors des matchs internationaux de qualification à l’Euro de l’équipe de France masculine à Pau en novembre dernier", fait savoir la Fédération française de basket.afin d'évaluer avec le staff des Bleues sa participation à l’EuroBasket Women 2021 et aux Jeux Olympiques cet été. Deux compétitions où les Françaises viseront un podium.Romane Bernies (Lattes-Montpellier), Alexia Chartereau (Bourges), Helena Ciak (Lyon-ASVEL), Clarince Djaldi-Tabdi (Villeneuve d’Ascq), Alix Duchet (Bourges), Olivia Epoupa (Charnay), Marine Fauthoux (Lyon-ASVEL), Aby Gaye (Basket Landes), Sandrine Gruda (Schio), Marine Johannes (Lyon-ASVEL), Magali Mendy (Bourges), Sarah Michel (Bourges), Endy Miyem (Charleville-Mézières), Iliana Rupert (Bourges), Diandra Tchatchouang (Lattes-Montpellier), Valériane Vukosavljevic (Basket Landes).