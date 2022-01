Bleues : Berkani remplace Duchet

Un changement dans l’équipe de France féminine de basket. A partir de jeudi, les filles de Jean-Aimé Toupane seront réunies à l’INSEP pour préparer le Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2022, qu’elles disputeront à Belgrade (Serbie) du 10 au 13 février 2022. Et cette préparation à seize se fera sans Alix Duchet, remplacée par Lisa Berkani. La meneuse de Bourges, âgée de 24 ans (35 sélections, 142 points), est en effet contrainte de déclarer forfait pour raisons médicales et c’est la meneuse de Charleville-Mézières (24 ans, 5 sélections, 1 point), qui prend sa place. Lisa Berkani n’a plus disputé un match sous le maillot bleu depuis une rencontre amicale contre l’Espagne en septembre 2018, avant le Mondial en Espagne, où elle n’avait pas retenue dans le groupe final (la France avait terminé cinquième).

Une formalité pour les Bleues ?

Après avoir affronté l’Australie en match amical lundi prochain à Belgrade, les Bleues seront opposées au Mali le 10, au Nigéria le 11 et à la Chine le 13, toujours dans la capitale serbe. Les trois premiers de cette poule de quatre seront qualifiées pour la Coupe du Monde 2022, qui aura lieu en Australie du 22 septembre au 1er octobre. Cela devrait être une formalité pour les médaillées de bronze des derniers JO de Tokyo (qui pourront notamment compter sur leurs stars Sandrine Gruda, Marine Johannes, Endy Miyem ou encore Olivia Epoupa). Elles ont en effet écrasé le Mali 87-33 lors de leur seule confrontation en juin 2016, et battu largement le Nigéria lors de leurs deux confrontations en 2018 (84-62) et 2021 (87-62). L'historique contre la Chine est en revanche plus équilibré, avec 19 victoires pour 9 défaites, mais le dernier échec remonte à 2006.

La liste complète

Meneuses de jeu : Lisa Berkani (Charlevill-Mézières), Olivia Epoupa (Lattes-Montpellier), Marine Fauthoux (Basket Landes), Carolnie Heriaud (Villeneuve d'Ascq)



Arrières-ailières : Kendra Chéry (Basket Landes), Marine Johannes (ASVEL), Sarah Michel (Bourges), Mamignan Touré (Lattes-Montpellier), Gabby Williams (Sopron / Hongrie)



Intérieures : Marième Badiane (ASVEL), Alexia Chartereau (ASVEL), Helena Ciak (ASVEL) Sandrine Gruda (Schio / Italie), Assitan Koné (La Roche Vendée), Endy Miyem (Bourges), Iliana Rupert (Bourges)