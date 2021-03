Basket - NCAA : Gonzaga et Ayayi joueront le Final Four

🚨 NEW RECORD 🚨



9 points pour Ayayi en quarts

Quinze ans après Joakim Noah avec Florida, et si un autre Français remportait le prestigieux titre NCAA de basket ? Joël Ayayi et son équipe de Gonzaga ne sont en tout cas plus qu'à une marche du sacre, après leur qualification pour le Final Four ce lundi.Les Bulldogs ont en effet réussi une saison régulière parfaite (certes dans une Conférence considérée comme assez faible) puis ont enchaîné avec quatre succès (face à Norfolk State, Oklahoma, Creighton et donc USC) lors de la March Madness. Créée en 1907, l'équipe des Gonzaga Bulldogs ne disputera que le deuxième Final Four de son histoire, après sa finale perdue en 2017 contre North Carolina.Contre USC, Gonzaga a pu compter sur son ailier vedette Jalen Suggs (20 ans en juin), annoncé dans le Top 3 de la prochaine draft, et auteur de 18 points et 8 passes.Il tourne cette saison à 11,8 points, 7,1 rebonds et 2,8 passes de moyenne. Le natif de Bordeaux, petit frère de l’internationale française de Basket Landes Valériane Ayayi, et grand frère du Palois Gérald Ayayi, pourrait se présenter à la prochaine draft également, et les sites spécialisés l’attendent en fin de premier tour (Top 30) ou en début de deuxième. En demi-finales, les Bulldogs seront opposés à UCLA, une autre université de Los Angeles samedi à Indianapolis. L'autre demi-finale sera un derby texan entre Baylor et Houston.