Basket - Ligue Féminine : Lattes-Montpellier sur sa lancée

Villeneuve-d'Ascq en quarts

BASKET - LIGUE FEMININE

Mardi 27 avril 2021

20EME JOURNEE

On n'arrête plus le BLMA ! Sur sa lancée de son nouveau sacre en Coupe de France, samedi dernier à l'AccorArena aux dépens de Charleville-Mézières (75-74) lors d'une finale au suspense dingue jusqu'à la dernière seconde et cette dernière possession mal négociée par les Ardennaises,Les Héraultaises signent ainsi une quatrième victoire consécutive en championnat (la cinquième toutes compétitions confondues si l'on ajoute cette finale de Coupe de France gagnée face aux Flammes Carolo) et restent au contact d'un podium toujours composé du leader Bourges, de l'ASVEL et de Basket Landes. Les coéquipières de la meneuse belge Julie Allemand, laissée au repos mardi face aux Bretonnes, reviennent à deux points des Landaises et de Céline Dumerc.Toutefois, comme cela avait déjà été le cas samedi dernier en finale,Après un départ canon (21-6) orchestré en premier lieu par l'arrière du BLMA Migna Touré, meilleure marqueuse de son équipe dans cette partie, avec 13 points marqués, le quadruple vainqueur de la Coupe de France a ainsi de nouveau sombré (23-9) et vu les Bretonnes et leur Nigériane Ezinne Kalu, meilleure marqueuse de la soirée (17 points), revenir au contact. Un scénario que les joueuses de Thibaut Petit ont tout fait pour ne pas revivre en seconde période. En tête à la pause pour un petit point (30-29), le BLMA a encore tremblé dans les deux quart-temps suivants (14-11 et 10-8), mais il a eu le mérite de les remporter tous les deux pour- Landerneau : 54-4820h00 : Charleville-Mézières - Saint-Amand Hainaut