Basket : Le beau geste des Bleues

La FFB et la MAIF ont lancé en ce début d’année 2021 un dispositif solidaire. Lors de chaque match disputé en France, tous les points inscrits par les Bleus ou les Bleues seront convertis en dons. Le montant récolté est ensuite versé à un club local labellisé "FFBB Citoyen MAIF" afin de favoriser le développement ou la mise en oeuvre de projets écoresponsables.

Une opération qui devait débuter ce vendredi avec la rencontre entre l’Equipe de France féminine et l’Espagne. Malheureusement, le match a été annulé en raison de cas de coronavirus dans le staff espagnol.

Mais les Bleues ont tout de même tenu à soutenir les clubs amateurs. Elles ont donc organisé un concours de lancers francs. Au programme, 2 lancers francs par joueuses, soient 30 tentatives. Motivées et impliquées, les Tricolores ont réussi 26 lancers ! Elles permettent ainsi de récolter 5 000 euros qui seront versés au Basket Club Fabrègues et au SO Millau Basket.