Basket Landes : Dumerc repousse sa retraite d'un an !

Basket Landes remercie Dumerc





























Voir cette publication sur Instagram















































Une publication partagée par BASKET LANDES - OFFICIEL (@basketlandesofficiel)





! Coup de théâtre ce vendredi du côté de Basket Landes.Ce vendredi midi, en conférence de presse, l'ancienne capitaine de l'équipe de France de basket (262 sélections) aujourd'hui passée de l'autre côté de la barrière en endossant le costume de manager des Bleues, elle la Tarbaise d'origine. En attendant que Dumerc officialise elle-même cette excellente nouvelle pour Basket Landes, au même titre qu'elle en dévoilera les raisons, l'actuel dauphin de Bourges en championnat s'est le premier félicité de ce revirement inattendu opéré par « Cap’s », quadruple championne de France avec Bourges, où elle a également ajouté quatre Coupes de France à un palmarès affichant également une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, un titre de championne d'Europe et une médaille de bronze à l'Eurobasket avec les Bleues, deux titres de championne de Russie et deux Coupes de Russie, obtenus avec Ekaterinbourg.En revanche, depuis qu'elle défend les couleurs landaises, la meneuse de poche n'a toujours rien gagné. « C’est avec une immense fierté, joie et espoir de vivre de nouveaux moments partagés, que le club de Basket Landes a le plaisir de vous annoncer que Céline Dumerc a accepté de rempiler pour une saison supplémentaire en 2021-2022. Le casse-tête du remplacement de l’une des meilleures joueuses françaises et européennes des 20 dernières années vient donc de trouver l’issue la plus évidente. » A l'origine, on pensait que cette saison 2020-2021 serait la dernière pour celle qui fêtera ses 39 ans en septembre prochain pour enfin ajouter une nouvelle ligne à son palmarès si impressionnant. Finalement, elle pourra aussi miser sur l'année prochaine pour tenter d'enfin mener Basket Landes au sommet. En attendant, l'heure est aux remerciements.Une bagarre qui n'aurait pas eu la même saveur sans Dumerc.Communiqué de Basket LandesC’est avec une immense fierté, joie et espoir de vivre de nouveaux moments partagés, que le club de Basket Landes a le plaisir de vous annoncer que Céline Dumerc (9pts, 3.6 PD, 10,7 d’évaluation moyennes cette saison) a accepté de rempiler pour une saison supplémentaire en 2021-2022.Le casse-tête du remplacement de l’une des meilleures joueuses françaises et européennes des 20 dernières années vient donc de trouver l’issue la plus évidente.Qui d’autre pouvait-on convaincre pour prendre sa suite à l’issue d’une saison à la fois exemplaire sportivement mais si frustrante dans ces circonstances COVID privant notre capitaine d’une dernière danse à la hauteur de sa carrière ?Bien sûr le respect que nous lui devons nous avait résolu à consentir à ce choix sans sourciller. Mais la voir chaque weekend et chaque semaine réaliser encore des performances de si haut niveau nous a convaincus de briser le pacte.5 ans plus tard, comme lorsqu’elle nous avait accordé l’écoute de notre projet, elle a donc accepté de nouveau de répondre à notre invitation, au profit d’une flamme encore vive d’amour du jeu et d’un engagement sans faille pour les couleurs de notre club.Merci Céline de nous offrir cette dernière dernière danse. Tu nous accordes là un témoignage de ton immense respect pour le club. Tu nous redonnes là un élan incroyable pour poursuivre la bagarre.Nous savons le privilège qui est le nôtre, dirigeants, bénévoles, supporters, partenaires. Comme te l’a dit Pierre Dartiguelongue lorsqu’on est venu te rencontrer il y a une quinzaine de jours avec Audrey Lacroix refaisant le chemin vers Bourges il y a 5 ans : 40 ans dans une carrière XL sera un chiffre si symbolique pour notre département des Landes !Merci également à la Fédération Française de Basket qui t’accompagnera de nouveau dans cette étape en te permettant de prolonger la transition vers ta reconversion auprès de l’Equipe de France féminine.Cap sur 2021-2022 qui passera dès mercredi vers la dernière ligne droite d’un championnat aux contours encore incertains et aux aléas quotidiens interminables. C’est pour aborder ces défis avec toute la sérénité nécessaire que nous avons décidé de lever le voile ce matin.MERCI CELINE !