Basket Landes : Dumerc repart pour un tour !

Plus de 8 points et 4 passes de moyenne encore cette saison pour Dumerc

Elle voulait prendre sa retraite en 2020, mais le covid est passé par là et elle ne souhaitait pas s’arrêter sur une saison tronquée. C’était donc prévu pour 2021, mais finalement l’envie de continuer a été la plus forte. 2022 alors ? Non, ce ne sera pas encore pour cette année. Alors qu’elle fêtera ses 40 ans en juillet prochain, Céline Dumerc a annoncé ce dimanche vouloir continuer avec Basket Landes, à l’occasion de la célébration avec les supporters landais de la victoire en Coupe de France samedi à l’Accor Arena contre Bourges après deux prolongations (91-88). C'est la présidente de Basket Landes, Marie-Laure Lafargue, qui l'a interrogée sur sa volonté de continuer,: "Pourquoi je continue ? Pour ça, en fait, pour vivre des émotions comme ça. Ce qui s’est passé hier, ce qui s’est passé l’année dernière aussi (Basket Landes est champion de France en titre, ndlr) mais c’était différent, le fait d’avoir vécu tous ces moments avec vous, ceux qui étaient présents, ce sont des émotions indescriptibles. Les aventures que l’on vit, on les partage, et quand on gagne ces trophées-là, c’est pour vous."Arrivée en 2016 à Basket Landes,, Céline Dumerc est venue apporter son expérience au club landais, qui a remporté ses deux titres majeurs avec la meneuse au sein de l'effectif. Même si son temps de jeu s'est réduit au fil du temps (23,3 minutes de moyenne cette saison en championnat, 22,3 en Euroligue) et qu'elle a été perturbée par une blessure au dos cette saison, Céline Dumerc tourne encore à 8,3 points, 3 rebonds et 4,1 passes cette saison en LFB (8 matchs) et 8,3 points, 2,7 rebonds et 4,3 passes dans la compétition majeure européenne (6 matchs). Basket Landes a déjà gagné un trophée cette saison mais le club compte bien conserver son titre de champion. A deux journées de la fin de la saison régulière, les Landaises sont troisièmes ex-aequo avec Lyon-ASVEL et Villeneuve d'Ascq (14v-6d), mais ne pourront plus rattraper le leader Bourges.