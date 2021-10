Basket Landes : Barennes devient sélectionneuse des Pays-Bas

Double casquette pour Julie Barennes ! Déjà coach de Basket Landes depuis 2019, l’ancien ailière, âgée de 35 ans, a été nommée ce vendredi sélectionneuse de l’équipe féminine des Pays-Bas, et aura pour objectif de qualifier les Orange pour l’Euro 2023. « J'ai été honnêtement surprise lorsque le directeur technique de la Fédération néerlandaise Patrick Kathmann m'a approchée, car je n'avais aucun projet ni désir immédiat de devenir coach des Lionnes Orange. J'ai pris le temps de regarder certains matchs et j'étais très contente de l'enthousiasme de l'équipe. C'est un grand défi pour l'Association néerlandaise de basket-ball et pour moi. J'aime les défis. Je ne vais pas mentir, je ne connaissais pas grand-chose au basket féminin néerlandais, je connaissais quelques joueuses, c'est tout. Je suis donc allée regarder les matchs néerlandais et suivre les joueuses de la sélection nationale. Parler néerlandais n'est pas encore possible, mais je m'entraîne dur. Notre objectif est simple et difficile à la fois : se qualifier pour le championnat d'Europe en 2023 », explique la coach française sur le site de sa nouvelle Fédération.

Pas d'Euro pour les Pays-Bas depuis 1989 !

« Forte de son expérience de joueuse et de coach des championnes de France, nous espérons pouvoir prendre une nouvelle direction avec les Lionnes Orange. Julie est une coach énergique qui se connecte facilement avec les joueuses et qui est capable de faire bien performer les équipes en peu de temps », s’est réjoui de son côté Patrick Kathmann, le DTN par intérim. Qualifier les Pays-Bas pour l’Euro 2023 en Slovénie et en Israël ne sera pas une mince affaire. Les Orange ne se sont en effet plus qualifiées pour un championnat d’Europe depuis 1989 !