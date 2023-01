Basket : la FFBB ouvre une procédure disciplinaire après les propos racistes contre Loïc Akono

La FFBB passe à l'action ! Ce week-end, lors du match de Nationale 2 entre Charleville-Mézières et Metz, Loïc Akono, le meneur de jeu du club messin, a été victime d'insultes racistes de la part d'un spectateur et il avait décidé de quitter le terrain. Ayant pris la parole sur ses réseaux sociaux après le match afin de dénoncer ce spectateur, il avait ainsi alerté au sujet de l'incident. Mais tandis qu'hier, les instances du basketball français n'avaient pas encore agi à ce sujet, la Fédération Française de Basket-ball a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire.

Une procédure disciplinaire ouverte

Au travers d'un communiqué, la Fédération française (FFBB) a annoncé avoir ouvert « un dossier disciplinaire » sur des accusations de propos racistes : "La FFBB a ouvert un dossier disciplinaire immédiatement après avoir été informée des propos qui auraient été adressés à Loïc Akono, lors de la rencontre de Nationale 2 masculine opposant Charleville-Mézières à Metz." Tandis que le joueur de 35 ans a reçu le soutien de nombreux clubs et joueurs, dont Nicolas Batum, la FFBB a donc décidé d'agir à son tour. De ce fait, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, n'a pas manqué de saluer "la réactivité de la FFBB qui a décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire : le racisme, les discriminations et la haine n'ont pas leur place sur nos terrains et dans nos tribunes ! Soutien à Loïc Akono qui a refusé l'inacceptable en quittant le terrain."