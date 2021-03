Basket - Eurocoupe (F) : Charleville-Mézières rejoint les quarts aussi

Nared inarrêtable

Les marqueuses ardennaises :



💥 Direction les 1/4 de finale de l'𝑬𝑼𝑹𝑶𝑪𝑼𝑷 !

Les Flammes s'imposent 81-46 🆚 Ceglèd et tenteront de décrocher leur ticket pour le 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑭𝑶𝑼𝑹, vendredi contre Fribourg.#PassionFlammes #EurocupWomen pic.twitter.com/EgbaPJw3pb



— Flammes Carolo (@FlammesCarolo) March 17, 2021

EUROCOUPE (F) / HUITIEMES DE FINALE

Mercredi 17 mars 2021 (à Sfântu Gheorghe en Roumanie)

Charleville-Mézières (FRA)

Il y aura deux clubs français en quarts de finale de l'Eurocoupe féminine ! Après Villeneuve d'Ascq mardi, c'est Charleville-Mézières qui a décroché son billet ce mercredi, lors d'un match sec qui s'est déroulé en Roumanie, les dirigeants ayant décidé de faire jouer les huitièmes et les quarts sur un seul match dans quatre salles différentes, en raison de la pandémie de coronavirus. Il n'y a pas eu photo lors de cette partie.Elles menaient de six points à la fin du premier quart (16-10) et de huit à la mi-temps (38-30), avant de s'envoler en deuxième mi-temps, avec un troisième quart remporté 20-12, et le dernier sur le score de 23-4 !Jaime Nicole Nared était inarrêtable lors de cette partie, avec 25 points marqués, dont un excellent 5 sur 7 à 3 points, mais aussi 9 rebonds.Charleville-Mézières disputera donc les quarts de finale dès vendredi, toujours en Roumanie, contre les Suissesses de Fribourg, avant une éventuelle demi-finale contre le vainqueur du match entre Valence et Villeneuve-d’Ascq qui aura lieu jeudi chez les Espagnoles. Les Italiennes de Venise, les Roumaines de Sfantu Gheorghe, les Hongroises de Szekszard et les Turques d'Elazig disputeront également les quarts de finale.Akhator (14), Miyem (12), Nared (25), Pouye (4), Soufflet (2), Cado (3), Diallo (2), Sy-Diop (10), Turner (9)- Cegled (HON) : 81-46