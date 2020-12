Basket - Coupe de France (H/8eme de finale) : Boulogne-Levallois, premier qualifié pour les quarts

‼️VICTOIRE ‼️🏀 8ème de Finale #CDFBasket @ffbasketball

BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / 8EMES DE FINALE

Mardi 22 décembre 2020

Mardi 9 février 2021

Orléans (Jeep Elite) - Monaco (Jeep Elite)

Cholet (Jeep Elite) - Strasbourg (Jeep Elite)



Plus d'un mois avant les autres, Boulogne-Levallois a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Metropolitans ont remporté le premier huitième de finale de la compétition face à Blois (76-59). Face à la dernière formation de Pro B encore en lice, le club francilien a fait le nécessaire pour ne pas se faire surprendre. Le pensionnaire de Jeep Elite a pris les devants à la fin du premier quart-temps et n'a plus jamais été repris. C'était un véritable cavalier seul.Les partenaires de Cédric Bah (20 points) ont bien tenté de réagir avec un 8-0, ça n'a pas été suffisant. L'écart redescendu à sept unités au début du dernier quart-temps n'a jamais été comblé. Au contraire même. Boulogne-Levallois a mis un dernier coup d'accélérateur pour ne pas se faire surprendre et valider aisément sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les partenaires de Lahaou Konaté confirment aussi qu'ils sont invincibles à domicile. Toutes compétitions confondues, ils auront gagné 17 des 19 matchs organisés en 2020 au Palais des Sports Marcel Cerdan.- Blois (Pro B) : 76-59Limoges (Jeep Elite) - Le Havre (NM1)Dijon (Jeep Elite) - Nanterre (Jeep Elite)Roanne (Jeep Elite) - Le Mans (Jeep Elite)Graveline-Dunkerque (Jeep Elite) - Chalons-Reims (Jeep Elite)Lyon-Villeurbanne (Jeep Elite) - Bourg-en-Bresse (Jeep Elite)