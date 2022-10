Basket - Bleues : Gruda, Williams, Miyem et Duchet manqueront les deux prochains matchs

Vukosavljevic et Johannes de retour

Les Bleues ne seront pas au complet pour leurs deux prochains rendez-vous. Les 24 et 27 novembre prochains, respectivement à Saint-Chamond puis Roanne, pour deux matchs programmés dans la Loire, l'équipe de France féminine éliminée par la Chine en quarts de finale de la dernière Coupe du Monde affrontera la Finlande puis l'Ukraine dans le cadre des qualifications de l'Euro 2023. Deux prochaines rencontres que manqueront Sandrine Gruda, Gabby Williams, Endy Miyem et Alix Duchet. Les quatre femmes apparaissent comme les principales absentes de la liste dévoilée ce mardi par le sélectionneur français Jean-Aimé Toupane. Gruda, privée du Mondial en raison d'une blessure au mollet droit, avait déclaré tout récemment au cours de l'émission "L'émission LFB" sur la chaîne Sport en France qu'elle n'aurait plus à patienter longtemps avant de retrouver les parquets. "Ca va beaucoup mieux, je ne suis pas encore sur les terrains mais je suis plutôt très optimiste à l'idée de rejoindre mon équipe. Quand ? Je ne peux pas vous le dire mais bientôt."Toujours est-il que l'ancienne capitaine emblématique des Bleues n'est toujours pas totalement prête à renouer avec la compétition. Elle ne fait donc pas partie des treize joueuses retenues pour affronter les Finlandaises et les Ukrainiennes le mois prochain. Miyem et Duchet, pas encore sur pied elles non plus, devront également patienter avant de retrouver l'équipe de France. Idem pour Williams, l'une des meilleures joueuses françaises en Australie le mois dernier et elle aussi trop juste pour l'instant. Valériane Vukosavljevic et Marine Johannes sont opérationnelles en revanche. La première avait renoncé à la Coupe du Monde pour raisons familiales. La seconde avait dû déclarer forfait trois jours avant le coup d'envoi du tournoi après s'être blessée à une cuisse. Avec une victoire et une défaite, les Tricolores occupent la deuxième place de leur groupe, à un point de l'Ukraine.