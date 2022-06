ASVEL (F) : Sandrine Gruda s'engage pour trois ans

Gruda, de l’expérience à revendre

L’ASVEL se constitue une équipe de choc. Quelques jours après avoir annoncé l’arrivée dans ses rangs de l’internationale française Gabby Williams, la section féminine du club rhodanien s’est offert les services d’une pointure afin de remplacer numériquement Kayla Alexander dans son effectif. Déjà passée par l’ASVEL durant la saison 2017-2018, palliant alors la blessure de Djéné Diawara après sa saison en WNBA, Sandrine Gruda revient dans le championnat de France afin de s’y inscrire dans la durée, comme elle l'avait annoncé précédemment. En effet, la capitaine de l’équipe de France, 215 sélections avec les Bleues au compteur, s’est engagée pour les trois prochaines saisons en faveur du club présidé par Tony Parker et met fin à quinze ans loin de l’Hexagone, seulement interrompus par cette pige à l’ASVEL voilà cinq ans. La meilleure scoreuse de l’histoire de l’équipe de France quitte ainsi Schio après quatre ans en Italie pour se lancer ce qui pourrait être le dernier défi de sa carrière.La championne WNBA 2016 avec les Los Angeles Sparks, deux fois championne d’Europe en club (2013 et 2016), huit fois médaillée avec l’équipe de France dont le bronze lors des derniers Jeux Olympiques va apporter son expérience à l’effectif rhodanien dès la saison prochaine. « Sandrine Gruda est une athlète professionnelle qu’on ne présente plus. Elle est devenue au fil des années une joueuse emblématique de l’équipe de France, a confié Tony Parker dans un communiqué. C’est un modèle de travail et de détermination. Elle a tout gagné mais a toujours soif de victoires et de titres. Son retour à Lyon va permettre au groupe de gagner en expérience et en leadership. Nous sommes reconnaissants de sa confiance renouvelée. » A cette occasion, Sandrine Gruda retrouvera sur les bords du Rhône Pierre Vincent, qui l’avait fait venir à Schio en 2018, avec l’objectif de permettre à l’ASVEL de défier Bourges en Ligue Féminine mais également de faire briller le club rhodanien sur la scène européenne.