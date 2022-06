ASVEL (F) : Gabby Williams en renfort la saison prochaine

Williams, renfort de poids pour l’ASVEL

L’équipe féminine de l’ASVEL s’offre une recrue de choix. Quelques jours après la défaite en finale de la Ligue Féminine de basketball face à Bourges, le club rhodanien a officialisé l’arrivée pour la saison 2022-2023 de l’ailière internationale française Gabby Williams, médaillée d’argent lors du dernier Euro et de bronze aux Jeux Olympiques. Alors qu’elle évolue actuellement sous les couleurs du Seattle Storm en WNBA, la native de Sparks va une nouvelle fois faire un crochet par l’Europe, après avoir évolué à Naples, Gérone, Lattes-Montpellier puis Sopron lors des quatre dernières saisons. Profitant de son ascendance française par sa grand-mère, Gabby Williams a rejoint les Bleues depuis un peu moins d’un an, profitant de la possibilité offerte par la FIBA d’aligner une joueuse naturalisée et de l’absence sur blessure de Bria Hartley pour devenir un élément majeur de l’équipe alors dirigée par Valérie Garnier.Présentant la signature de Gabby Williams comme une « véritable fierté », l’ASVEL compte sur le talent de l’internationale française pour mettre Bourges en difficulté la saison prochaine, durant laquelle le club rhodanien ne devrait pas disputer l’Euroligue, sauf invitation. « Nous sommes très fiers que Gabby ait choisi de nous faire confiance en rejoignant notre projet à Lyon, a déclaré dans un communiqué Tony Parker, président de l’ASVEL. Gabby est une superbe joueuse, elle l'a prouvé autant au niveau européen avec son titre de MVP en Euroligue féminine, qu'en WNBA et avec l'équipe de France où elle est déjà devenue l'un des piliers. Cela a toujours été notre objectif dans la construction de nos équipes : c'est une réelle satisfaction d'accueillir les meilleurs joueurs et joueuses françaises et de suivre leur évolution dans les championnats nationaux. » La signature de Gabby Williams s’accompagne de celle de la meneuse américaine Blake Dietric, qui évoluait cette saison dans le club italien de Lucques.