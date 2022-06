ASVEL (F) : Fin de parcours pour Pierre Vincent

🗒 Le club a pris la décision de se séparer de son entraineur Pierre Vincent.

➕ https://t.co/V49X0i7lxu#ASVElles



— LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) June 29, 2022

L’ASVEL cherche son nouvel entraîneur

Le retour de Pierre Vincent à Villeurbanne n’aura duré qu’une saison. Entraîneur de l’ASVEL entre 2011 et 2014, celui qui a été entraîneur des Bleues entre 2008 et 2013 avait quitté la formation italienne de Schio l’an passé pour rejoindre la section féminine du club rhodanien et remplacer Valéry Demory. Alors que son contrat courait jusqu’au terme de la saison 2025-2026, Pierre Vincent a été officiellement démis de ses fonctions ce mercredi par le club présidé par Tony Parker. Alors que la formation rhodanienne s’est d’ores-et-déjà attaché les services des internationales françaises Gabby Williams et Sandrine Gruda en vue de la saison prochaine, c’est avec un nouvel entraîneur que l’ASVEL tentera de contester la domination de Bourges en Ligue Féminine, mais également de connaître un meilleur parcours européen, qui s’était conclu cette saison par une élimination en quarts de finale de l’Eurocoupe face à Mersin.Dans un communiqué, l’ASVEL féminin précise que « la décision de se séparer de son entraineur Pierre Vincent » a été prise « quelques semaines après la fin de la saison sportive et suite au bilan dressé avec l’ensemble des parties prenantes ». La défaite en trois manches sèches face à Bourges à l’occasion des Finales de la Ligue Féminine de basketball n’a pas pesé en la faveur de Pierre Vincent à l’issue de sa première saison sur le banc rhodanien. Si l’ASVEL « remercie Pierre Vincent pour son engagement et lui souhaite pleine réussite dans la suite de ses projets », il « est à la recherche actuellement d’un nouveau coach pour la saison 2022-2023 ». Les candidats au poste sont prévenus, ils n’auront pas ou peu le droit à l’erreur, mais également peu de temps pour faire leurs preuves sur le banc rhodanien la saison prochaine.