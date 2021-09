Parker : "Comme un membre de sa famille qui revient à la maison"



Alors qu'il était question que l'internationale française du club villeurbannais quitte le Rhône pour la Turquie et le club stambouliote de Fenerbahçe,La batterie de tests passée par Ciak à Istanbul en début de semaine a en effet révélé que la joueuse souffrait d'une "déchirure au ménisque du genou gauche". Une blessure qui a empêché celle qui rêvait de vivre une deuxième expérience à l'étranger après ses deux saisons au Dynamo Koursk (Russie) entre 2016 et 2018 - avec à la clé un sacre en Euroligue (2017) - de rejoindreL'ASVEL n'a pas mis longtemps à réagir et à sauter sur l'occasion. Mis au courant à peine débarqué dans ses nouvelles fonctions d'entraîneur de l'équipe féminine que la pivot des Bleues ne porterait pas le maillot du Fener, Pierre Vincent, le successeur de Valéry Domory sur le banc villeurbannais, a immédiatement proposé à Ciak de passer une troisième saison chez les championnes de France 2019 (la Nordiste évoluait alors à Montpellier).L'intéressée n'a pas eu vraiment d'autre choix que d'accepter. Pour le plus grand plaisir de Vincent mais aussi de son emblématique président« J’étais très enthousiaste quand Helena nous a rejoint en 2019, je le suis encore plus avec ce retour ! Cela avait été un crève-coeur d’apprendre son désir de vivre une nouvelle expérience à l’étranger à l’intersaison mais nous avons respecté son choix de carrière. Mais sa famille est ici ! Après seulement deux saisons à Lyon, elle a noué des liens très forts avec chaque acteur du club. C’est donc très naturellement, comme un membre de sa famille qui revient à la maison, que nous avons décidé de l’intégrer au groupe. » Blessée, Ciak ne devrait toutefois pas pouvoir préparer tout de suite la nouvelle saison avec l'ASVEL.