Amical: Les Bleus rectifient le tir contre la Tunisie

Deux jours après avoir subi la loi de la Turquie à Pau (69-74), l’équipe de France a nettement dominé la Tunisie, ce mercredi soir à Toulouse.

Forts de quatre périodes maitrisées et abouties, les Bleus se sont imposés 94-56 dans ce deuxième match de préparation à la Coupe du monde (du31 août au 15 septembre, en Chine).

La suite du programme s’annonce copieuse, dès le jeudi 15 août et sur trois jours, avec le Monténégro, le Brésil et l’Argentine au menu. Puis viendront la Nouvelle-Zélande et l’Italie le week-end des 24-25 août.