Amical : Les Bleues s'offrent l'Espagne pour débuter leur préparation

VICTOIRE DES BLEUES 🇫🇷

Les Françaises auront mené durant tout le match, avec une très belle détermination face aux Espagnoles. Bravo les filles, meilleure façon d'entamer une préparation 💪👏#FRAESP 🇫🇷 66 - 57 🇪🇸#EspritBasket pic.twitter.com/8cB6owq6fl



La préparation pour l'Euro débute idéalement pour les Bleues. A moins d'un mois du coup d'envoi de la 38eme édition du Championnat d'Europe féminin (17 au 27 juin), qui se déroulera en partie en France (l'Espagne est co-organisatrice de l'épreuve),Solides défensivement, les joueuses de Valérie Garnier ont fait constamment la course en tête face à des Espagnoles qui devront attendre avant de pouvoir de nouveau compter sur leur meilleure joueuse et pivot titulaire Astou Ndour, actuellement retenue à Dallas où elle termine la saison avec la franchise de WNBA. Sans Ndour, la Roja a éprouvé les plus grandes difficultés à bousculer la belle organisation des Bleues, emmenées dimanche par une Alexia Chartereau des grands soirs.Avec 15 points marqués lors de cette partie, l'ailière de Bourges et meilleure scoreuse côté français de ce premier match amical sur la route de l'Euro devant Endy Miyem (10 points) - mais pas de la rencontre, l'Espagnole Alba Torrens ayant inscrit 16 points - a d'ailleursLors du 1er tour de l'Euro, à Strasbourg, les Tricolores pourront également compter sur le soutien de leurs supporters en tribunes. D'ici là,si elles désirent au moins réitérer leur performance des quatre dernières éditions (médaille d'argent). Les Bleues auront l'opportunité de hausser le ton lundi après-midi (16h00), pour les retrouvailles avec Laia Palau (299 sélections depuis dimanche) et ses coéquipières.