Amical: La Serbie trop forte pour les Bleues

Défaite de l'équipe de France qui affrontait ce dimanche la Serbie en match amical (83-90), au terme de son tournoi de préparation du côté de Cesson-Sévigné.

Et si les Bleues n'ont pas tenu la distance, c'est d'abord en raison d'un premier quart-temps largement dominé par des Serbes bien plus adroites et inspirées. Au terme du premier quart d'heure de jeu, la France s'est retrouvée menée (20-19).

Il n'a pas manqué grand-chose à nos Bleues pour l'emporter face à la Serbie ce soir. Frustrant ! Rendez-vous à Rouen dimanche prochain pour l'ultime rencontre de préparation à l'Euro 2019 #WeCanBeEuro pic.twitter.com/QratZiTNy9 — Equipe France Basket (@FRABasketball) 16 juin 2019

Malgré un réveil dans le second quart-temps, et grâce à une Marine Johannès efficace (10 pts et 4 passes avant la pause), les Tricolores ont fini par craquer face au coup d'accélérateur de Jelena Brooks et ses partenaires, victorieuses de deux derniers quarts.

Avant d'entamer l'Euro, qui débutera le 27 juin, la France jouera la Chine dimanche prochain à la Kinderarena de Rouen.