Amical (F) : Une petite revanche pour les Bleues

VICTOIRE ! 🏆



Les Bleues l'emportent face à l'Espagne pour leur 1er match de préparation au TQO ! Une belle copie rendue par les Françaises face aux Championnes d'Europe, c'est pas rien ! 👏 #FRAESP 🇫🇷 55 - 51 🇪🇸 #EspritBasket pic.twitter.com/jJ514KvYW8

— Esprit Basket Caisse d’Epargne (@EspritBasket) November 15, 2019

Les marqueuses françaises :

Quatre mois après leur finale de l'Euro, largement remportée 86-66 par la Roja à Belgrade, l'Espagne et la France se retrouvaient ce vendredi pour un match amical à Zamora, en Castille-et-León. Et cette fois, ce sont les Bleues qui se sont imposées : 55-51. Le spectacle ne fut pas forcément au rendez-vous entre ces deux équipes qui co-organiseront l'Euro 2021 et sont donc exemptées de qualifications (qui se déroulent cette semaine), à l'image de ce deuxième quart-temps remporté 8-7 par les filles de Valérie Garnier. Les Françaises avaient réussi un bon premier quart-temps (21-13), ce qui leur avait permis de mener 29-20 à la mi-temps.Mais les Bleues se sont fait peur en se montrant incapables de marquer pendant six minutes, durant le dernier quart. Heureusement, elles avaient pris suffisamment d'avance pour s'imposer au final, grâce notamment aux 11 points de Sarah Michel. Voilà donc une victoire de bon augure avant le deuxième match amical dimanche, et surtout le Tournoi de Qualification Olympique à Bourges en février !Miyem (10), Chartereau (3), Ciak (6), Michel (11), Vukosavljevic (4), Hartley (9), Tchatchouang (2), Mendy (5), Epoupa (5).