Allemagne : Pas de sanctions en cas d’hommages à George Floyd

Rétropédalage du côté de la Ligue allemande de basket. Dans l’après-midi, son manager général Stefan Holz déclarait qu’il ne tolérerait pas de geste en hommage George Floyd, l’homme noir tué par un policier à Minneapolis, le 25 mai dernier, ce qui a entraîné des manifestations contre les violences policières dans le monde entier. De base, les messages politiques pendant les matchs de la Ligue ne sont pas autorisés, qu’ils soient verbaux ou non. Pour nous, comme en football, ce qui suit est la règle : nous faisons du sport et il n’y a pas de messages politiques, quelle que soit leur direction, donc nous n’allons pas ouvrir cette porte », avait-il déclaré à l’Agence de presse allemande, à trois jours de la reprise de la Bundesliga, suspendue depuis la mi-mars, et qui se terminera avec un tournoi à dix équipes se déroulant exclusivement à Munich.

"Nous nous abstiendrons bien sûr de sanctionner dans ce contexte"

Mais dans la soirée, Stefan Holz a publié un communiqué afin de préciser qu’aucune sanction ne serait prise contre un joueur voulant rendre hommage à George Floyd ou protester contre le racisme : « Nous ressentons de la solidarité actuellement, spécialement pour nos joueurs qui viennent d’Amérique du Nord (…) Les athlètes sont principalement concernés par une déclaration contre le racisme et non par des opinions politiques individuelles. Par conséquent, nous nous abstiendrons bien sûr de sanctionner dans ce contexte ». A noter que la Fédération allemande de football a fait savoir elle aussi qu’elle n’entamerait pas de procédure contre les joueurs (Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Weston McKennie, Marcus Thuram) ayant fait un geste en hommage à George Floyd le week-end dernier.