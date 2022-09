A’ja Wilson fait le doublé MVP - Défenseure de l’année

Semaine parfaite pour A’ja Wilson en WNBA. La basketteuse de 26 ans a ainsi aidé son équipe des Las Vegas Aces à atteindre la finale avec une troisième victoire face au Seattle Storm. En attendant de savoir si elle remporte son premier titre dans la ligue féminine, elle a en tout cas fait un doublé individuel très rare, décrochant le trophée de MVP (meilleure joueuse) après celui de DPOY (meilleure défenseure).

Déjà MVP en 2020, A’ja Wilson n’est que la septième basketteuse à décrocher à plusieurs reprises le trophée de meilleure joueuse, Lauren Jackson, Lisa Leslie et Sheryl Swoopes l’ayant remporté trois fois, quand Cynthia Cooper, Elena Delle Donne et Candace Parker l’ont de leur côté également gagné à deux reprises.

« Je ne l’avais pas imaginé. J’ai appelé mes parents et je leur ai dit : ‘Vous ne devez le dire à personne, mais on l’a fait’, et ils ont commencé à crier comme ils l’avaient fait la première fois ! Ça n’a même pas l’air réel. C’est quelque chose dont on ne peut même pas rêver. Vous regardez la liste de celles qui en ont gagné plus d’un, c’est incroyable d’y penser. Je souris rien qu’à l’idée de voir mon nom dans la conversation pour le titre de MVP, car notre ligue est si dure » a ainsi expliqué celle qui évolue au poste d’ailier fort.

L’élection fut tout de même très serrée puisque A’ja Wilson a gagné le trophée de MVP avec 478 points obtenus, devançant de très peu Breanna Stewart (446 points), du Seattle Storm.