Zinedine Zidane, CIO, Patrick Vieira : Les 23 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

Naissances

À la suite du « congrès pour le rétablissement des Jeux Olympiques », le Comité international olympique est créé par Pierre de Coubertin le 23 juin 1894Transfuge de l'université de Caroline du Nord, Michael Jordan est sélectionné en 3eme position de la draft NBA par les Chicago Bulls(football) né en 1972Considéré comme le plus grand joueur français de l’histoire, Zinedine Zidane a marqué l’histoire de l’AS Cannes, des Girondins de Bordeaux, de la Juventus et du Real Madrid. Le milieu offensif s’est également illustré au sein de l’équipe de France, avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde en 1998 et l’Euro 2000. Celui que l’on surnomme « Zizou » met un terme à sa carrière de footballeur en 2006, après une défaite en finale de Coupe du Monde face à l’Italie. Devenu entraîneur du Real Madrid en janvier 2016, le natif de La Castellane a réussi l’exploit de remporter la Ligue des Champions trois années de suite avec les Merengue (2016-2017-2018).(football) né en 1976Après un début de carrière passé du côté de l’AS Cannes et du Milan AC, Patrick Vieira rejoint Arsenal à l’été 1996. C’est en Angleterre que Vieira deviendra l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Après deux doublés Cup-Championnat d’Angleterre en 1998 et 2002, il fait partie de l’équipe des « Invincibles » qui a remporté le championnat 2004 en restant invaincue toute la saison. Membre de l’équipe championne du monde en 1998 et championne d’Europe en 2000, le milieu de terrain, né à Dakar, fut l’un des piliers de l’équipe de France pendant une décennie. Devenu entraîneur à partir de 2013, Patrick Vieira est aujourd’hui le coach de l’OGC Nice.