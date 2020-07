Zidane, Wimbledon, Dumerc : Les 9 juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

Début de la première édition du Tournoi de Wimbledon, qui se déroule jusqu’au 19 juillet 1877. Il s’agit du premier tournoi de tennis sur gazon de l’histoire, et qui sera plus tard reconnu comme le 1er tournoi du Grand Chelem.Le footballeur international français Zinedine Zidane est transféré de la Juventus au Real Madrid pour près de 500 millions de francs (75 millions d’euros). Un record à l’époque.La France s’incline aux tirs au but (5-3) face à l’Italie en finale de la Coupe du monde de football 2006. Zinedine Zidane, dont c’était le dernier match, se distingue en inscrivant un penalty en première mi-temps qui permet à l’équipe de France de prendre l’avantage. À la 110ème minute, le maestro français est expulsé à la suite d’un coup de tête adressé à l’Italien Marco Materazzi, laissant ses coéquipiers à 10 pour le reste de la rencontre.(basketball) née en 1982Avec 262 sélections, Céline Dumerc détient le record de sélections en équipe de France de basket-ball, hommes et femmes confondues. Avec celle-ci, la meneuse remporte le championnat d’Europe 2009, puis une médaille de bronze lors de l’édition suivante. En 2011, La France remporte une médaille d’argent aux Jeux olympiques 2012 de Londres, puis la médaille d’argent aux championnats d’Europe 2013, 2015 et 2017.