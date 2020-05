Zidane, Tom Dumoulin, Francis Joyon : Les 28 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

2016 : Zidane dans l’histoire



Avec la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid aux tirs au but (1-1, 5-3 aux t.a.b.), Zinedine Zidane remporte sa première Ligue des Champions en tant que coach. Ce trophée permet au Français de devenir la 7ème personnalité à remporter la C1 en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur.



2017 : Dumoulin s’adjuge le Giro



Tom Dumoulin remporte le 100ème édition du Tour d’Italie devant Nairo Quintana et Vincenzo Nibali. Avec cette victoire, Tom Dumoulin devient le premier Néerlandais vainqueur du Giro.

Naissances

Francis Joyon (voile) né en 1956



Ce navigateur français a remporté durant sa carrière la Transat anglaise 2000, la Route du Rhum 2018 et le Trophée Jules-Verne 2017. Francis Joyon fut détenteur du record du tour du monde à la voile en solitaire et sans escale de 2004 à 2005 et de 2008 à 2016. Le 26 janvier 2017, Francis Joyon et ses cinq hommes d’équipage battent le record du tour du monde à la voile en équipage, en 40 jours 23 h 30 min 30 secondes sur le trimaran Ultime IDEC Sport. Il s’empare ainsi du Trophée Jules-Verne, détenu jusqu’alors par Loïck Peyron et ses treize membres d’équipage sur Maxi Banque Populaire V améliorant au passage la marque de plus de quatre jours.



Alexandre Lacazette (football) né en 1991



L’attaquant français débute sa carrière en 2010 avec l’Olympique Lyonnais. En 2012, Alexandre Lacazette remporte une coupe de France avec son club formateur. Attaquant prolifique, il termine meilleur buteur et meilleur joueur lors de la saison 2014-2015 de Ligue 1, avec 27 buts. Auteur de 129 réalisations sous le maillot lyonnais dont 100 en Ligue 1 depuis ses débuts professionnels en 2010, il est le quatrième meilleur buteur de l’histoire de l'OL. En juillet 2017, Lacazette s’engage en faveur du club anglais d’Arsenal. Sous le maillot des Gunners, le Français parvient à atteindre la finale de la Ligue Europa 2019.