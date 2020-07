Zátopek, Nibali, Hamsik : Les 27 juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1952 : Un triplé pour l’histoire



Le Tchèque Emil Zátopek remporte le marathon des Jeux Olympiques d’Helsinki et devient le premier et le seul athlète de l’histoire des JO à obtenir la médaille d’or dans cette épreuve, ainsi que dans le 5 000 mètres et le 10 000 mètres au cours de la même édition.



2014 : Une première pour Nibali



L’Italien Vincenzo Nibali de l’équipe Astana remporte son premier Tour de France devançant les Français Jean-Christophe Péraud de l’équipe AG2R-La Mondiale et Thibaut Pinot de l’équipe FDJ.

Naissance

Marek Hamsik (football) né en 1987



Milieu travailleur capable de jouer devant la défense ou en soutien offensif, Marek Hamsik est réputé pour sa vision du jeu ainsi que pour son excellente frappe de balle. Recruté par Naples en 2007, le Slovaque est devenu au fil du temps une légende du club italien. Le 20 mai 2012, il remporte la Coupe d’Italie avec les Partenopei face à la Juventus (2-0), le premier trophée du club depuis 20 ans, avec un but à son compteur. Le 3 mai 2014, il remporte son second trophée en Coupe d’Italie toujours avec Naples face à la Fiorentina (3-1), mais cette fois en tant que capitaine. Il est le joueur le plus capé de l’histoire des Azzurri avec 520 apparitions. Il fut également le meilleur buteur du club (avec 121 buts) jusqu’au 13 juin 2020, où Dries Mertens le dépasse en marquant son 122eme but face à l’Inter Milan.