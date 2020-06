Yannick Noah, Mourad Boudjellal, CSP Limoges : Les 5 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1983 : Noah pour l’éternité !



Le dimanche 5 juin 1983, devant 18 000 personnes, Yannick Noah bat Mats Wilander en finale de Roland-Garros (6-2, 7-5, 7-6). À cette occasion, Noah devient le seul joueur français a remporter un tournoi du Grand Chelem depuis le début de l’ère Open en simple messieurs.



2014 : Limoges renoue avec le succès



Quatorze ans après son dernier titre de champion de France, le CSP Limoge remporte son dixième titre hexagonal après sa victoire sur Strasbourg (73-70).



2016 : Djokovic, enfin !



Après trois échecs en finale, Novak Djokovic remporte enfin le tournoi de Roland-Garros après sa victoire en finale face à Andy Murray (3-6, 6-1, 6-2, 6-4). Le Serbe rejoint ainsi Roger Federer, Rafael Nadal, Rod Laver et André Agassi dans la liste des joueurs à avoir remporté les quatre tournois du grand Chelem sous l’ère Open.

Naissance

Mourad Boudjellal (rugby) né en 1960



Après avoir connu le succès en fondant la maison d’édition de bande dessinée Soleil Productions, Mourad Boudjellal devient propriétaire du RC Toulon en 2007. Durant sa présidence, le RCT renoue avec le succès et décroche trois titres de champion d’Europe (2013, 2014 et 2015). Connu pour son franc-parler, Mourad Boudjellal a su faire grandir son club en optant pour un recrutement cinq étoiles (Jonny Wilkinson, Matt Giteau, Bryan Habana, Bakkies Botha, etc..). En 2014, le RCT est sacré champion de France, 22 ans après son dernier titre hexagonal. Le 11 février 2020, Mourad Boudjellal présente sa démission et quitte donc ses fonctions de président du RCT.

Décès

Jerry Collins (rugby) décédé en 2015



International néo-zélandais de 2001 à 2007, Jerry Collins était réputé pour son jeu extrêmement physique, aussi bien en attaque qu’en défense. Vainqueur du tournoi des « Tri-Nations » à quatre reprises, le troisième ligne aile a cependant échoué deux fois en Coupe du Monde (2003 et 2007).

Le 5 juin 2015, Jerry Collins et sa compagne Alana Madill meurent dans un accident de la route près de Béziers.



Cheick Tioté (football) décédé en 2017



Ce milieu de terrain ivoirien s’est fait connaître du grand public lors de son passage à Newcastle (2010-2017). Milieu de terrain puissant doté d’une bonne qualité de passe, Cheick Tioté restera dans les mémoires des fans des Magpies grâce à sa reprise de volée de 30 mètres face à Arsenal en 2011. Après sept saisons passées en Angleterre, il signe en faveur du Beijing BG en China League One (D2 chinoise) en février 2017. Il décède le 5 juin 2017, à la suite d’une crise cardiaque lors d’un entraînement.