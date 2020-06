XV de France, Rafael Nadal, Miroslav Klose : Les 9 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

2007 : Défaite historique pour le XV de France

Pour son deuxième test-match, l’équipe de France de rugby, privée de nombreux titulaires restés en France pour la finale du Top 14, subit la plus lourde défaite de son histoire, en étant sévèrement battue par la Nouvelle-Zélande sur le score de 61 - 10

2013 : Le grand huit pour Nadal

Rafael Nadal remporte son huitième tournoi de Roland-Garros en battant en finale David Ferrer en 3 sets : 6-3, 6-2, 6-3. Avec ce succès, l’Espagnol devient le premier joueur de l’histoire à remporter huit fois le même titre du Grand Chelem.

Naissances

(football) né en 1978Malgré un parcours en club plus qu’honorable (Werder Brême, Bayern Munich, Lazio Rome), la carrière de Miroslav Klose est surtout marquée par ses performances avec la sélection allemande. Meilleur buteur de l’histoire de la NationalMannschaft avec 71 réalisations, Klose est finaliste de la Coupe du Monde 2002 (soulier d’argent), troisième des Coupes du monde 2006 (soulier d’or) et 2010, finaliste de l’Euro 2008 et demi-finaliste de l’Euro 2012, et enfin champion du Monde en 2014. Le 8 juillet 2014, Klose inscrit son 16eme but en phase finale de Coupe du Monde, il devance ainsi le Brésilien Ronaldo et devient le nouveau recordman du nombre de buts marqués en Coupe du monde.(football) né en 1984Après un début de carrière marqué par des passages à l’Ajax Amsterdam et au Real Madrid, Wesley Sneijder rejoint l’Italie et l’Inter Milan à l’été 2009. Avec le club italien, Wesley Sneijder réalisera la meilleure saison de sa carrière. Il est l’un des grands artisans du triplé historique (championnat-coupe d’Italie-Ligue des champions) réalisé par les Nerazzurri cette année-là. Lors de la Coupe du Monde 2010, il mène son équipe jusqu’à la finale perdue contre l’Espagne sur le score de 1-0. C'est donc tout naturellement que le milieu de terrain néerlandais est désigné comme le grandissime favori pour recevoir le Ballon d’Or 2010. Seulement, cette année-là, la FIFA met alors en place un nouveau système de vote. Les joueurs et les entraîneurs peuvent dorénavant voter, le résultat final ne dépend plus uniquement des suffrages des journalistes. Ces derniers votent massivement pour Sneijder, qui aurait dû remporter le trophée si le système était resté inchangé. Finalement, le Néerlandais ne figure même pas sur le podium et c'est Lionel Messi qui remporte son second Ballon d'Or ce soir-là.(natation) né en 1992Double médaillé d’or lors des Jeux Olympiques de Londres de 2012 sur le 200 mètres nage libre et le relais 4 × 100 mètres nage libre avec ses coéquipiers Gilot, Leveaux et Lefert, le nageur originaire de Nice est aussi double champion du monde sur les mêmes distances à Barcelone en 2013. Il est l’actuel détenteur du record du monde du 400 mètres nage libre en petit bassin avec un temps de 3 min 32 s 252 et du record d’Europe du 800 mètres nage libre en petit bassin avec un temps de 7 min 29 s 17. Le 7 août 2016, à l’issue de son élimination d’entrée aux Jeux Olympiques de Rio, le nageur français met un terme à sa carrière internationale à l'âge de 24 ans.