Wenger, Robinson, Durand : Les 3 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1998 : Wenger dans l’histoire



Arsène Wenger devient champion d’Angleterre avec Arsenal lors de la saison 1998-1999. À cette occasion, l’Alsacien devient le premier coach non-britannique à remporter la Premier League.

Naissance :

Sugar Ray Robinson (boxe) né en 1921



Boxeur professionnel entre les années 1940 et les années 1960, Sugar Ray Robinson est considéré comme l’un des plus grands combattants de l’histoire. Champion du monde poids welters de 1946 à 1950, l’Américain fut aussi champion du monde poids moyen à cinq reprises. Plusieurs titres honorifiques lui reviennent à la fin de sa carrière : désigné « plus grand boxeur du 20eme siècle » par l’agence Associated Press, il est nommé en 2007 « plus grand boxeur de l’histoire » d’après le site Internet de la chaîne américaine ESPN.

Décès

Georges Durand (sport automobile) décédé en 1941



Originaire de la Sarthe, Georges Durand était connu dans sa région pour sa grande passion pour les courses automobiles. En 1920, Georges Durand œuvre à la réalisation d’une compétition dont le caractère devait contribuer à l’évolution du progrès technique et favoriser l’essor de l’automobile. Pendant l’épreuve, des équipages de deux pilotes par voiture se relaieraient jour et nuit sur un circuit près de la ville du Mans. C’est ainsi que la première édition des « 24heures du Mans » vit le jour, les 26 et 27 mai 1923 .