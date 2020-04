Wembley, Diego Simeone, Bradley Wiggins : Les 28 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1923 : La naissance de Wembley



Inauguration à Londres du premier stade de Wembley construit en vue de l’Exposition Impériale Britannique, qui doit se tenir l’année suivante. Wembley a accueilli les Jeux Olympiques de 1948, la finale de la Coupe du Monde de football en 1966, remportée à domicile par l’Angleterre, et de nombreuses finales de Coupes d’Europe de football (1963, 1971, 1978, 1992). Le stade est rasé en 2003, pour laisser place au « nouveau Wembley » qui sera inauguré en 2007.

Naissances

Jean Luc Crétier (ski) né en 1966



Cet ancien skieur alpin a été sacré champion olympique de descente lors des Jeux Olympiques de Nagano en 1998. Il est le premier skieur français à remporter ce titre depuis Jean-Claude Killy en 1968.



Diego Simeone (football) né en 1970



Cet ancien milieu de terrain ayant évolué notamment à la Lazio Rome, à l’Inter Milan ou à l’Atlético de Madrid fut l’un des meilleurs milieux de terrain des années 1990-2000. L’ancien international argentin a notamment remporté la Coupe de l’UEFA en 1998. Avec l’Albiceleste, Simeone remporte deux fois la Copa America (1991 et 1993). Après sa carrière de joueur, Diego Simeone débute une carrière d'entraîneur. En 2011, l’Argentin est nommé entraîneur de l’Atletico de Madrid. Avec Simeone sur le banc, le club madrilène va changer de dimension pour devenir l’un des clubs les plus puissants d'Europe. Il permet à son équipe de remporter deux fois l’Europa League (2012 et 2018), une fois le championnat d’Espagne (2014) et mènera deux fois l’Atletico en finale de Ligue des Champions (2014 et 2016).



Bradley Wiggins (cyclisme) né en 1980



Ce spécialiste du cyclisme sur piste a été champion olympique de poursuite individuelle en 2004 et 2008 et de poursuite par équipes en 2008 et 2016. À partir de 2009, Bradley Wiggins se consacre au cyclisme sur route, ce qui lui permet de devenir le premier Britannique à remporter le Tour de France en 2012.