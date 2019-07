Water-Polo: Les Sud-Coréennes encaissent 94 buts en 2 matches

C'est un exploit que les Sud-Coréennes vont savourer pendant de longues minutes. Il y a seulement un mois, aucune équipe n'existait, la fédération a donc monté de toute pièce un groupe, composé essentiellement d'anciennes nageuses, afin de pouvoir participer au Mondial de Water Polo organisé à domicile. Face à la Russie, pour leur deuxième match des championnats du monde, elles ont réussi à inscrire un but, permettant de ne s'incliner que 30 à 1 face aux Russes, médaillées de bronze aux mondiaux en 2017. Une nette progression après la défaite 64-0 face aux Hongroises quelques jours plutôt.

Après le match, l'unique buteuse, Kyung Da-seul, 18 ans, est revenue sur ce moment historique. "J'ai tiré, je ne pensais pas que le ballon allait entrer, a-t-elle expliqué à la presse locale. J'ai tout donné. Je n'aurais pas pu le faire sans mes coéquipières. Je ne sais pas du tout où le ballon est allé mais j'aimerai le récupérer, je serais reconnaissante si quelqu'un le trouvait pour moi." Elle pourra peut-être récupérer le ballon du prochain match, contre le Canada, ce jeudi.

