Water-polo - Euro (H) : Nouvelle défaite pour la France

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE WATER-POLO (H)

Du 14 au 20 janvier 2020 à Budapest (Hongrie)

Tour préliminaire

Groupe D

France, 0pt

Mardi 14 janvier

France

Jeudi 16 janvier

France

Samedi 18 janvier

France

En route pour Tokyo 2020 Le Japon (pays-hôte), la Serbie (victorieuse de la Ligue mondiale), l'Italie (championne du monde), l'Espagne (vice-championne du monde), les Etats-Unis (champions pan-américains) et l'Australie (champion d'Océanie) sont déjà qualifiés pour les JO 2020. Il reste six places à prendre.



La première équipe du classement de l'Euro 2020 autre que la Serbie, l'Italie ou l'Espagne se qualifiera pour les JO 2020.



Les cinq équipes suivant au classement pas encore qualifiées disputeront un Tournoi de Qualification Olympique du 22 au 29 mars à Rotterdam.

La montagne était trop haute pour les Bleus. Opposée aux champions du Monde en titre à Budapest, l'équipe de France n'a rien pu faire ce jeudi lors de son deuxième match du Championnat d'Europe et s'est à nouveau incliné. Déjà battus par la Géorgie pour leur entrée en lice (7-9), les représentants tricolores ont pourtant tenu tête à l'Italie après une première manche perdue d'un but seulement. Menés d'une unité, les Français ont craqué dans le quart-temps suivant avant d'être une nouvelle fois dominés dans le troisième.. C'est donc un second revers en autant de rencontre pour des Français désormais dos au mur qui devront absolument battre la Grèce samedi (à 13h00) pour tenter de quitter la dernière place du groupe D et obtenir la qualification.4-: 7-9- Grèce : 10-6- Géorgie : 17-10: 7-10- GrèceItalie - Géorgie>>> Le premier du groupe se qualifie pour les quarts de finale, le deuxième et le troisième se qualifient pour les barrages (contre les deuxième et troisième du groupe B, composé de la Roumanie, de la Serbie, des Pays-Bas et de la Russie) et le quatrième dispute des matchs de classement pour la 13eme place.