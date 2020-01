Water-polo - Euro (H) : La France débute mal contre la Géorgie

Les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE WATER-POLO (H)

Du 14 au 20 janvier 2020 à Budapest (Hongrie)

Tour préliminaire



Groupe D

1- Géorgie, 3pts

2- France, 0pt

Mardi 14 janvier

France

Jeudi 16 janvier

France

Samedi 18 janvier

France



En route pour Tokyo 2020

Le Japon (pays-hôte), la Serbie (victorieuse de la Ligue mondiale), l'Italie (championne du monde), l'Espagne (vice-championne du monde), les Etats-Unis (champions pan-américains) et l'Australie (champion d'Océanie) sont déjà qualifiés pour les JO 2020. Il reste six places à prendre.



La première équipe du classement de l'Euro 2020 autre que la Serbie, l'Italie ou l'Espagne se qualifiera pour les JO 2020.



Les cinq équipes suivant au classement pas encore qualifiées disputeront un Tournoi de Qualification Olympique du 22 au 29 mars à Rotterdam.



Ça commence mal pour les Bleus ! Alors qu'elle vise une place en quarts en finale pour, a priori, se qualifier pour le TQO de Rotterdam, l'équipe de France masculine de water-polo a manqué son entrée en lice dans le championnat d'Europe de Budapest, en s'inclinant 9-7 (3-2, 2-3, 1-2, 1-2) contre la Géorgie.La Géorgie a en effet mené 2-0 après trois minutes de jeu, avant que la France ne marque trois buts d'affilée par Michal Izdinsky (doublé) et Mehdi Marzouki.Aucune équipe n'a ensuite réussi à prendre plus d'un but d'avance, jusqu'à 8-7 pour la Géorgie à 6'08 de la fin (doublé de Thomas Vernoux et but d'Ugo Crousillat et Romain Marion-Vernoux pour les Bleus). A 5'24 de la fin, Boris Vapenski a crucifié les Bleus en marquant le neuvième but géorgien, et la France n'a jamais réussi à revenir. C'est donc la Géorgie qui prend les trois points, et la tête du groupe D en attendant le match Italie-Grèce qui aura lieu dans la soirée.Il faudra absolument remporter l'un de ces matchs pour ne pas finir dernier du groupe, sous peine de dire définitivement adieu au rêve olympique.ItalieGrèce: 7-9Italie - GrèceGrèce - Géorgie- Italie- GrèceItalie - Géorgie>>> Le premier du groupe se qualifie pour les quarts de finale, le deuxième et le troisième se qualifient pour les barrages (contre les deuxième et troisième du groupe B, composé de la Roumanie, de la Serbie, des Pays-Bas et de la Russie) et le quatrième dispute des matchs de classement pour la 13eme place.