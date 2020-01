Water-polo - Euro (F) : Les Bleues restent en course pour les quarts

🤽♀️ L'équipe de France féminine a facilement disposé de l'Allemagne (17-5) ce mercredi et se relance dans cet #Euro2020 de #waterpolo pic.twitter.com/pPVhOr4ekR

— France tv sport (@francetvsport) January 15, 2020

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE WATER-POLO (F)

Du 12 au 25 janvier 2020 à Budapest (Hongrie)

Tour préliminaire



Groupe B



3- France, 6pts

Dimanche 12 janvier

France

Lundi 13 janvier

France

Mercredi 15 janvier

France

Vendredi 17 janvier

France

Dimanche 19 janvier

France



En route pour Tokyo 2020

Le Japon (pays-hôte), les Etats-Unis (vainqueurs de la Ligue mondiale), l'Espagne (championne du monde), le Canada (champion pan-américain) et l'Australie (champion d'Océanie) sont déjà qualifiés pour les JO 2020. Il reste cinq places à prendre.



La première équipe du classement de l'Euro 2020 autre que l'Espagne se qualifiera pour les JO 2020.



Les cinq équipes suivant au classement pas encore qualifiées disputeront un Tournoi de Qualification Olympique du 8 au 15 mars à Trieste.



Lors du dernier Euro de water-polo, il y a deux ans, la France avait terminé septième de la compétition et l'Allemagne huitième. Ce mercredi, pour le troisième match de la phase de poules de l'Euro de Budapest, les deux équipes étaient opposées, et il y avait bien plus qu'une place d'écart.Elles ont réussi un premier quart-temps de folie, avec sept buts signés Audrey Daule (doublé), Estelle Millot (doublé), Juliette Dhalluin (doublé) et Camille Radosavljevic. Les autres quarts ont été un peu moins prolifiques, mais les Françaises n'ont jamais laissé le moindre espoir de retour à leurs adversaires, marquant encore dix buts par Audrey Daule, Ema Vernoux (doublé), Louise Guillet, Léa Bachelier (doublé), Juliette Dhalluin, Géraldine Mahieu et Camélia Bouloukbachi ! Après la défaite inaugurale contre l'Espagne, championne du monde, la France a donc battu deux adversaires à sa portée et se retrouve troisième du groupe B, avant de défier les Pays-Bas vendredi. Une place pour les quarts de finale, et donc possiblement pour le TQO, est tout à fait envisageable.5- Israël, 0pt6- Allemagne, 0pt: 6-15Allemagne -: 4-13- Israël : 22-3Allemagne -: 3-23Israël -: 6-10Italie -: 10-16- Allemagne : 17-5- Israël : 18-2Pays-Bas - ItalieAllemagne - EspagnePays-Bas -Italie - Israël- ItalieAllemagne - IsraëlEspagne - Pays-Bas>>> Les quatre premiers du groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Les cinquième et sixième jouent les matchs de classement.