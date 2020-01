Water-polo - Euro (F) : La France s'incline lourdement mais se qualifie pour les quarts

La France 🇫🇷 coule face aux Pays Bas 🇳🇱 et s'incline lourdement sur le score de 18 - 1 ! Rendez-vous demain à 12h45 ⏰ avec les hommes pour affronter la Grèce 🇬🇷 #Euro2020 #Waterpolo pic.twitter.com/WjtqGr4FZD

— France tv sport (@francetvsport) January 17, 2020

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE WATER-POLO (F)

Du 12 au 25 janvier 2020 à Budapest (Hongrie)

En route pour Tokyo 2020

Le Japon (pays-hôte), les Etats-Unis (vainqueurs de la Ligue mondiale), l'Espagne (championne du monde), le Canada (champion pan-américain) et l'Australie (champion d'Océanie) sont déjà qualifiés pour les JO 2020. Il reste cinq places à prendre.



La première équipe du classement de l'Euro 2020 autre que l'Espagne se qualifiera pour les JO 2020.



Les cinq équipes suivant au classement pas encore qualifiées disputeront un Tournoi de Qualification Olympique du 8 au 15 mars à Trieste.



L'équipe de France féminine de water-polo ne s'attendait pas à un miracle contre les Pays-Bas, tenants du titre, et il n'a pas eu lieu : les Bleues ont largement été battées 18-1 (4-1, 6-0, 6-0, 4-0) par les Néerlandaises, à Budapest. Audrey Daule a marqué le but du 1-1, mais les Françaises ont ensuite été corrigées. Malgré tout, elle se qualifient tout de même pour les quarts de finale, car ni Israël ni l'Allemagne ne pourront désormais les rejoindre. Il reste encore un match aux Bleues, contre l'Italie dimanche, pour terminer à la troisième ou à la quatrième place avec, a priori, un quart très difficile à jouer ensuite contre la Grèce ou la Hongrie. Rappelons qu'il faudra terminer dans le Top 6 de cet Euro pour disputer le Tournoi de qualification olympique en mars à Trieste.