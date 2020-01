Water-polo - Euro (F) : La France finit quatrième de son groupe

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE WATER-POLO (F)

Du 12 au 25 janvier 2020 à Budapest (Hongrie)

Quarts de finale

Mardi 21 janvier 2020

France

Tour préliminaire



Groupe B



3- Italie, 9pts >>> QUALIFIEE

4- France, 6pts >>> QUALIFIEE

Dimanche 12 janvier

France

Lundi 13 janvier

France

Mercredi 15 janvier

France

Vendredi 17 janvier

France

Dimanche 19 janvier

France



En route pour Tokyo 2020

Le Japon (pays-hôte), les Etats-Unis (vainqueurs de la Ligue mondiale), l'Espagne (championne du monde), le Canada (champion pan-américain) et l'Australie (champion d'Océanie) sont déjà qualifiés pour les JO 2020. Il reste cinq places à prendre.



La première équipe du classement de l'Euro 2020 autre que l'Espagne se qualifiera pour les JO 2020.



Les cinq équipes suivant au classement pas encore qualifiées disputeront un Tournoi de Qualification Olympique du 8 au 15 mars à Trieste.



Ce sera donc France - Hongrie à Budapest en quarts de finale de l'Euro de water-polo féminin ! Les Bleues ont été battues 18-6 (3-2, 5-1, 6-2, 4-1) par l'Italie lors de leur dernier match de la poule B ce dimanche, et sont donc assurées de finir quatrièmes et d'affronter le pays organisateur, qui va terminer en tête de la poule A.Alors que les hommes ne passeront pas le cap du premier tour, les femmes ont rempli leur première partie du contrat. Place désormais aux quarts de finale ce mardi, sans grand illusion face aux championnes d'Europe 2016, qui évolueront devant leur public. Il sera ensuite temps de penser aux matchs de classement pour espérer finir dans le Top 7 (la France avait justement fini 7eme à l'Euro 2018) et ainsi décrocher une place pour le TQO. Rappelons que l'équipe de France féminine de water-polo n'a jamais participé aux Jeux Olympiques.Hongrie -A2 (Russie ou Grèce) - ItalieA3 (Russie ou Grèce) -B2 (Pays-Bas ou Espagne)B1 (Pays-Bas ou Espagne) - Slovaquie5- Israël, 0pt6- Allemagne, 0pt: 6-15Allemagne -: 4-13- Israël : 22-3Allemagne -: 3-23Israël -: 6-10Italie -: 10-16- Allemagne : 17-5- Israël : 18-2- Italie : 10-4Allemagne -: 4-19: 18-1- Israël : 17-1: 6-18Allemagne - IsraëlEspagne - Pays-Bas>>> Les quatre premiers du groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Les cinquième et sixième jouent les matchs de classement.