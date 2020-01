Water-polo - Euro 2020 (H) : La France vise une place au TQO

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE WATER-POLO (H)

Du 14 au 20 janvier 2020 à Budapest (Hongrie)

Tour préliminaire



Groupe D

France

Mardi 14 janvier

France

Jeudi 16 janvier

France

Samedi 18 janvier

France



En route pour Tokyo 2020

Le Japon (pays-hôte), la Serbie (victorieuse de la Ligue mondiale), l'Italie (championne du monde), l'Espagne (vice-championne du monde), les Etats-Unis (champions pan-américains) et l'Australie (champion d'Océanie) sont déjà qualifiés pour les JO 2020. Il reste six places à prendre.



La première équipe du classement de l'Euro 2020 autre que la Serbie, l'Italie ou l'Espagne se qualifiera pour les JO 2020.



Les équipes suivant au classement pas encore qualifiées disputeront un Tournoi de Qualification Olympique du 22 au 29 mars à Rotterdam.



Qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016 après 24 ans d'absence, l'équipe de France masculine de water-polo espère ne pas avoir à attendre aussi longtemps, et visera une deuxième qualification de suite. C'est pourquoi les Bleus espèrent décrocher une place pour le TQO du mois de mars à Rotterdam, en réussissant un bel Euro en janvier à Budapest. Si la Serbie, l'Italie et l'Espagne, déjà qualifiées pour les JO, se qualifient pour les quarts, la France pourra également se "contenter" d'une place en quarts pour assurer sa place au TQO. Mais il faudra d'abord ne pas terminer dernier du groupe D, composé de l'Italie (4eme du dernier Euro alors que la France a fini 12eme), de la Géorgie (13eme) et de la Grèce (5eme, puis remporter un barrage.ItalieGéorgieGrèce- GéorgieItalie - GrèceGrèce - Géorgie- Italie- GrèceItalie - Géorgie>>> Le premier du groupe se qualifie pour les quarts de finale, le deuxième et le troisième se qualifient pour les barrages (contre les deuxième et troisième du groupe B, composé de la Roumanie, de la Serbie, des Pays-Bas et de la Russie) et le quatrième dispute des matchs de classement pour la 13eme place.